Královský zdroj agentuře Reuters řekl, že Andrew již nebude při žádných oficiálních akcích používat titul "Jeho královská Výsost" a jeho role připadnou dalším členům královské rodiny. Rozhodnutí podle zdroje předcházela široká debata Windsorů.

A statement from Buckingham Palace regarding The Duke of York: pic.twitter.com/OCeSqzCP38