Koronavirová krize výrazně zvýšila množství práce z domova. Evropský parlament nyní schválil, aby lidé na homeoffice měli právo se od své práce se odpojit a mít někdy volno.

Mnozí zaměstnavatelé předpokládají a někdy i vyžadují, abyste na mobilu a mailu byli pořád a všude | Foto: Shutterstock

Znají to všichni, kdo mají nějakou zkušenost s prací z domova, ale stále více se to týká i těch, kteří do práce dochází. Mnozí zaměstnavatelé totiž předpokládají a někdy i vyžadují, abyste na mobilu a mailu byli pořád a všude.