„Jde o dobrý úmysl, ale absolutně nevhodné řešení. Představte si, že vám pošťák otvírá každý dopis před doručením a kontroluje, zda se tam nenachází něco nevhodného. To samé teď hrozí ve světě on-line. Návrh chce také zavést povinné šmírování ve veškerých cloudových úložištích, kde se nachází například vaše soukromé fotografie,“ uvedl pirátský europoslanec a kvestor Evropského parlamentu Marcel Kolaja.

Návrh také počítá s tím, že by do budoucna všechny komunikační služby ověřovaly věk svých uživatelů, a to včetně poskytovatelů cloudových úložišť. To by podle Pirátů vedlo k praktickému konci anonymity na Internetu. „Ty nejintimnější zprávy, či fotografie dětí z dovolených mohou končit na policejních stanicích. Automatické systémy často chybují a detekují i naprosto nevinný obsah. Ten by pak posílali k dalšímu zkoumání. Proti tomuto orwellovskému návrhu budeme bojovat na všech frontách,“ slibuje Kolaja, který proti podobným záměrům Evropské komise i v jiných návrzích tvrdě vystupoval.

Podle Švýcarské federální policie je chybovost automatických filtrů (tzv. false positives) až 87 %. Pouze zbývajících 13 % procent nahlášeného obsahu je pro kriminalisty relevantní.

Proti návrhu se podle Kolaji staví i některé organizace, které chrání děti. Podle německé Asociace na ochranu dětí je návrh neefektivní a nepřiměřený. Dětská pornografie se totiž šíří především na uzavřených fórech či platformách, nikoli přes osobní komunikaci.

Tento konkrétní případ je dalším příkladem toho, jak komplikovaným problémem je regulace digitálního prostředí, o které se svými dvěma digitálními posledními akty Evropská unie pokusila. Zároveň s tím se objevuje v souvislosti s digitalizací a rozšiřováním používání internetu do nejrůznějších oblastí života mnoho dalších problémů. Mnohé z nich, například ochranu před kybernetickými útoky, zvýraznila i agrese Ruska proti Ukrajině, jejíž součástí právě tyto útoky jsou také. A postihují nejen válčící strany, ale i nás na Západě jako ukrajinské spojence.

Současně s tím celý svět zpracovává zkušenosti s digitalizací z doby covidu, kde se ukázaly mnohé přednosti, ale i mnohé mezery, které ve využívání digitální ekonomiky máme. Do onlinového prostředí se přesunulo na dlouhé měsíce celé školství, internetové obchodu musely nahradit nakupování v obchodních galeriích, filmová produkce se přesunula na placené kanály, na digitální komunikaci s občany musely přejít i státní instituce a úřady.

O tom a mnohé dalších byla další veřejná debata v rámci Konference o budoucnosti Evropy, která se konala v Ústí nad Labem 13. května 2022, od 10.00 do 11.30 v ICUK Space Hradební, Velká hradební. Hosty byli bývalý místopředseda Evropského parlamentu a dnes jeho kvestor europoslanec Marcel Kolaja, Dagmar Kučerová, ředitelka Městské knihovny Louny, Petr Achs, expert na digitalizaci Inovační centrum Ústeckého kraje, Ondřej Čejka, výkonný ředitel Czechitas a David Vejsada, ředitel společnosti Metropolnet. Moderátorem byl Luboš Palata z Deník.cz.