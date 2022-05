Fenomén J. Edgar Hoover. První a nejdéle sloužící šéf FBI byl tajemný hráč

Nikdo nikdy nestrávil v čele FBI více času než on, její první ředitel a jeden z nejmocnějších a nejkontroverznějších mužů v historii USA. Ředitelem FBI se John Edgar Hoover stal už při jejím založení po první světové válce a vedl ji až do své smrti v roce 1972. Politici ho velebili i nenáviděli, mnozí se ho báli. Svou moc uměl zneužívat a občas to dělal. Velkou roli v jeho chování hrála zřejmě utajovaná homosexualita.

První a nejdéle sloužící ředitel americké federální policie FBI John Edgar Hoover, známější jako J. Edgar Hoover. V čele FBI stál od jejího založení až do své smrti v roce 1972. Na snímku Hoover v roce 1959 | Foto: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo