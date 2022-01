„Dodržovat tyto věci je v našem zájmu. Nikdo covidem nechce onemocnět,“ říká třiadvacetiletá studentka Véronique. „Samozřejmě jsem se také nechala očkovat. Moc nechápu ty, kteří se očkovat nenechali a proti očkování protestují,“ dodává.

Kousek za hranicemi: Rakušané žijí s restrikcemi kvůli covidu. Někteří se smějí

„Já proti očkování nic nemám, ale to, jak k tomu lidi vláda nutí, se mi nelíbí. Jsme Francie, svobodná země, žádné Německo nebo Čína,“ odporuje ale její spolužák André. „Já sám samozřejmě očkovaný jsem, takže mě se zákazy pro neočkované netýkají. Jde ale o princip,“ dodává.

André i Véronique mají štěstí, že očkováni jsou, protože v opačném případě by se jejich život zase začal podobat té nejtvrdší fázi lockdownu. Francie totiž od pondělka naplnila hrozby prezidenta Emmanuela Macrona a zavedla tvrdá a rozsáhlá omezení pro neočkované. Všichni Francouzi starší 16 let musí od pondělka ukázat očkovací pas, pokud chtějí navštívit restaurace, kavárny, výstava či kina.

Potvrzení o plném očkování bude zapotřebí také pro dálkové vlakové spoje a všechny vnitrostátní lety. Do městské dopravy však i po pondělku mohou.

Chci je naštvat

Prezident Emmanuel Macron šel do střetu s francouzskými antivaxery velmi promyšleně. „Chci opravdu naštvat neočkované. A tak v tom budeme pokračovat až do konce. To je strategie,“ uvedl na začátku ledna. „Nebudu je zavírat do vězení, nebudu je násilím očkovat. Ale je potřeba jim říct: od půlky ledna už nemůžete jít do restaurace, nemůžete jít na skleničku, nemůžete jít na kávu, nemůžete jít do divadla ani se nedostanete do kina.“

Ještě horší než omikron. Ve Francii odhalili novou mutaci covidu IHU

Vzhledem k tomu, že v dubnu jsou ve Francii volby, v nichž Macron obhajuje svůj mandát, je to risk. Ale zase ne tak velký, protože prezident vsadil na očkované Francouze, kterých je drtivá většina. A antivaxeři jsou často voliči extrémní pravice a Macronovi by hlas nedali.

Počet očkovaných Francouzů překročil osmdesát procent a z toho většina má obě dávky, část už také třetí. Přestože i Francie zažívá kvůli omikronové mutaci rychlý růst nákazy vážných případů je méně než při předchozích vlnách.