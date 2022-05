Finsko podá přihlášku do NATO, potvrdili tamní prezident a premiérka

ČTK

Finský prezident Sauli Niinistö a premiérka Sanna Marinová dnes oznámili, že Finsko požádá o členství v NATO. V příštích dnech by měl rozhodnutí ještě schválit finský parlament, ale to je považováno za formalitu, napsala agentura AP. Podle ní by žádost o členství měla být formálně předána bruselské centrále aliance s největší pravděpodobností příští týden.

Finská premiérka Sanna Marinová a tamní prezident Sauli Niinistö | Foto: ČTK