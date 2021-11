Nebudeme dávat Čechům harampádí. Generál Leljušenko mnohým zamotal hlavy

Do povědomí Čechů se sovětský generál Dmitrij Konstantinovič Leljušenko zapsal nejvíce dvěma věcmi. Jednak tím, že jeho 4. gardová tanková armáda patřila k sovětským vojskům, které 9. května 1945 vstoupily vítězně do Prahy a pomohly ukončit válku. A pak také proto, že to byl údajně právě on, kdo rozhodl, že jako památka nezůstane Praze sovětský tank, který do ní vstoupil jako první, ale úplně jiný.

Dmitrij Danilovič Leljušenko při návštěvě 81. gardového střeleckého pluku v Eberswalde v roce 1984 | Foto: Wikimedia Commons, ALDOR46, CC BY-SA 3.0