Italové nebudou smět podle Kurze vstoupit do Rakouska, pokud nepředloží potvrzení od lékaře, že se nenakazili koronavirem. Mluvčí vlády později upřesnil, že turisté, tedy i Češi, se budou moci z Itálie přes Rakousko vracet domů. Je ale možné, že rakouští policisté na hranicích zkontrolují, zda mají dostatek paliva v nádrži, aby nemuseli v Rakousku stavět ani na čerpacích stanicích. Ministr vnitra Karl Nehammer oznámil, že ode dneška nebudou do Rakouska létat z Itálie žádná letadla, ani jezdit žádné osobní vlaky.

Kromě zákazu vstupu Italů do Rakouska Kurz oznámil další opatření proti šíření koronaviru. Nejpozději od pondělí se uzavřou všechny univerzity a další vysoké školy. Ministr školství Heinz Fassmann uvedl, že opatření bude platit prozatím do 3. dubna. Výuka by podle něj ale měla pokud možno pokračovat prostřednictvím internetu. Podle Kurze je jen otázkou času, kdy vláda přistoupí i k uzavření základních a středních škol.

Do začátku dubna se nesmějí konat žádné společenské akce s více než 500 účastníky venku a s více než stem účastníků uvnitř budov. Opatření se dotkne mimo jiné divadelních představení či koncertů. Zrušení svého programu do konce března už oznámily mimo jiné vídeňské divadlo Burgtheater, Státní opera či Koncertní dům (Konzerthaus). Muslimská obec zrušila páteční modlitby. Zakázané budou do 3. dubna také veškeré demonstrace. Firmy, u kterých je to možné, kancléř Kurz vyzval, aby umožnily svým zaměstnancům práci z domova.

K omezení šíření koronaviru může podle předsedy vlády přispět každý Rakušan a to tím, že "omezí své sociální kontakty". Mladé lidí vyzval, aby brali ohled na starší občany, u kterých je nebezpečí komplikací při nakažení koronavirem vyšší. "Budeme náš život v příštích pár měsících muset změnit," řekl také ministr zdravotnictví Rudi Anschober.

Zabránit se podle Kurze rozšíření koronaviru v Rakousku už nedá. Cílem přijatých opatření je podle něj hlavně zbrzdit vrchol epidemie tak, aby se nekryl s vrcholem chřipkové epidemie. "Máme stále velmi nízký počet případů, ale jde o to, abychom šíření nebo rychlost šíření snížili," zdůraznil Kurz.

British Airways i Wizz Air ruší všechny lety do Itálie i z Itálie

Britské aerolinky British Airways ruší všechny lety do Itálie i z Itálie. Reagují tak na oznámení italské vlády, která vyhlásila celostátní karanténu kvůli šíření koronaviru. Informovala o tom dnes agentura Reuters. Ke stejnému kroku přistoupila i maďarská nízkonákladová letecká společnost Wizz Air. Ta pozastavila navíc rovněž i veškeré lety do Izraele, který přijal v boji s nákazou tvrdá opatření a zavedl povinnou dvoutýdenní domácí karanténu pro všechny, kteří do země přicestují ze zahraničí.

Společnost Wizz Air uvedla, že lety do Itálie i z ní budou zrušeny od dnešního dne do 3. dubna. Spojení do Izraele a z Izraele bude přerušeno od 12. března do 23. března.

Počet úmrtí v souvislosti s nákazou novým koronavirem ve Francii stoupl z 25 na 30, oznámila dnes agentura Reuters s odvoláním na tamní úřady. Nakažených je 1412, je mezi nimi i ministr kultury Franck Riester. Francie je po Itálii nejvíce zasaženou zemí. Francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že země je na samém počátku epidemie nákazy, vyzval nicméně ke klidu.

Francouzské úřady oznámily, že šestačtyřicetiletý Riester se cítí dobře, zůstává ve svém pařížském bydlišti a pracuje z domova. "Jsme na samém počátku epidemie (nového koronaviru) ve Francii," prohlásil dnes francouzský prezident Macron poté, co navštívil nemocnici v Paříži. Macron obyvatele země vyzval ke klidu a dodal, že úřady se vše snaží řešit "organizovaně" a že "85 procent z těch, kteří měli pozitivní test, trpí mírnou formou nákazy".

U francouzského přístavu Marseille mezitím zdravotníci provedli test na možnou přítomnost nákazy dvěma cestujícím na výletní lodi, která v oblasti kotví. Ostatní cestující jsou zatím drženi na palubě lodi, informovaly přístavní úřady.

Francie již o víkendu zakázala veškeré akce s účastí převyšující 1000 lidí. Jak tehdy uvedl ministr zdravotnictví Olivier Véran, měly místní úřady v souvislosti s tím sestavit seznam akcí, které budou mít výjimku. To se týká například demonstrací, jelikož jsou důležité pro "život národa". Dodal, že veřejná doprava bude i nadále fungovat.

Španělsko dnes informovalo, že nemoci COVID-19 v zemi dosud podlehlo 35 lidí, úřady pak k dnešnímu dni evidují 1622 potvrzených případů nakažení. V několika regionech byly uzavřeny školy. Podle regionálních úřadů se například v oblasti Madridu uzavření škol, od mateřských po univerzity, dotkne nejméně 1,53 milionu žáků a studentů.

Někteří Italové po ohlášení karantény vyrazili na nákupy

V Římě, Neapoli i v Turíně se v noci na dnešek tvořily dlouhé fronty před supermarkety, kam řada Italů vyrazila po ohlášení celostátní karantény kvůli šíření koronaviru. Informovala o tom agentura ANSA, podle níž lidé v italských městech budou moci chodit na nákupy i v příštích dnech. Italský premiér Giuseppe Conte mezitím podepsal dekret, na jehož základě ode dneška v celé Itálii platí tvrdá omezení pohybu i zákaz hromadných akcí včetně svateb a pohřbů.

"Budoucnost Itálie je v našich rukách. Přiložme všichni ruku k dílu, učiňme jisté oběti pro společné dobro. V sázce je zdraví našich blízkých, našich rodičů, našich dětí, našich prarodičů," uvedl předseda vlády v twitterovém příspěvku zveřejněném krátce před půlnocí. Ke vzkazu připojil fotografii, na níž podle všeho podepisuje příslušný dekret, a heslo #iorestoacasa ("já zůstávám doma").

Někteří lidé ovšem naopak vyrazili nakupovat zásoby. "V Římě, v Neapoli i v Turíně se u non-stop supermarketů utvořily dlouhé fronty: Lidé stojí venku s vozíky a čekají, než na ně přijde řada. Prodavači kontrolují provoz, povolují vstup jen po malých skupinách, nařizují bezpečnostní rozestupy u pokladen a používání rukavic v oddělení s ovocem a zeleninou," popsala scény z pondělního večera ANSA.

Italské obchody nicméně mohou zůstat otevřené i při nových pravidlech proti šíření koronaviru. Podmínkou je podle agentury Reuters to, aby personál zajistil metrové rozestupy mezi zákazníky.

"Nový dekret předpokládá možnost vyjít z domu a nakoupit si," doplňuje ANSA. Složitější to bude s delšími cestami, které budou povolovány pouze kvůli práci a při závažných zdravotních či osobních důvodech. Ty mají lidé prokazovat prohlášením v podobě vyplněného formuláře ministerstva vnitra. Pokud se ukáže, že v něm podali lživé vysvětlení, hrozí jim peněžitý trest i vězení.

Provoz hromadné dopravy nebude zastaven, premiér Conte nicméně apeloval na obyvatele, aby zkrátka z domovů vycházeli co nejméně. Toto poselství, jakož i další pravidla mimořádného stavu, nyní šíří také amplióny policejníchaut přímo v ulicích italských měst.

Plošná karanténa je naplánována až do 3. dubna. Do té doby zůstanou v Itálii zavřené všechny školy, volnočasová centra, lyžařské areály, muzea či kina. Zakázána jsou také jakákoli venkovní shromáždění, podle deníku Corriere della Sera dále pohřby a svatby konané v kostelích a také mše.

Vláda nejdříve speciální režim zavedla v regionu Lombardia a v dalších vybraných oblastech na severu Itálie, kde se novým koronavirem od února nakazily tisíce lidí. O dva dny později ale drastická opatření rozšiřuje na celé území, zatímco mrtvých poměrně rychle přibývá se objevují varování ohledně náporu na zdravotnický systém.

V rámci nových pravidel zdravotnický personál ztrácí nárok na dovolenou. Lidé, kteří ucítí příznaky nemoci COVID-19, případně budou mít pozitivní test, mají přikázáno s výjimkou vážných případů zůstávat v izolaci doma.

Polsko ruší velké akce, zpřísňuje hraniční režim

Polský premiér Mateusz Morawiecki dnes oznámil, že Polsko ve snaze zabránit šíření koronavirové nákazy zruší všechny hromadné akce. Varšava rovněž po zavedení sanitárních kontrol na hranicích s Českem a Německem zpřísní opatření také na východních hranicích, informovala polská média.

"Po zvážení všech skutečností a doporučení Světové zdravotnické organizace a po diskuzi s našimi partnery, premiéry, prezidenty z jiných zemí jsme přijali rozhodnutí, které má zabránit šíření koronaviru," uvedl Morawiecki. Vláda podle něj zvažuje i další kroky, které pravděpodobně oznámí v příštích dnech.

Polsko dnes rovněž začalo kontrolovat pohyb na východní hranici s Běloruskem, Ukrajinou a Ruskem. Cestující ze zemí mimo schengenský prostor musí úřadům odevzdat formulář, ve kterém uvedou své kontaktní údaje a předpokládané místo pobytu. Bude jim rovněž změřena teplota. Nařízení "se týká všech, kdo překročí hranici, včetně pasažérů v osobních autech", i těch, kdo přicestují lodí do některého z polských přístavů.

Nákaza způsobila i omezení politické kampaně před nadcházejícími prezidentskými volbami. Polský prezident Andrzej Duda se v pondělí pozdě večer rozhodl, že z preventivních důvodů nebude pořádat setkání s voliči. Novou hlavu státu si Poláci volí v květnu.

Varšava dosud eviduje 18 potvrzených případů nákazy. O zatím posledním pacientovi, který pochází z Mazovského vojvodství rozkládajícího se kolem Varšavy, informoval dnes polský ministr zdravotnictví Lukasz Szumowski. Koronavirus v Polsku testy poprvé potvrdily 4. března, muž přijel autobusem z Německa.

Ve Švýcarsku roste počet nakažených, nová opatření v MHD

Počet nakažených novým typem koronaviru ve Švýcarsku dál roste a k dnešnímu dni jich je 476, informoval server 20minuten. Tři lidé nemoci COVID-19 podlehli. Švýcarská města mezitím přijímají další opatření proti šíření infekce. V Curychu se například v městských autobusech nebudou otevírat přední dveře. Ústřední zdravotnický úřad ale sází hlavně na zodpovědný přístup jednotlivých nakažených.

Třetí obětí, kterou si COVID-19 ve Švýcarsku vyžádala, se stala 80letá žena. Žila v domově důchodců v kantonu Ticino, který hraničí s Itálií. Kantonální vláda dnes jako preventivní opatření zakázala návštěvy v nemocnicích a v domovech důchodců.

V celém Švýcarsku dnes vzrostl počet nakažených na 476. Za posledních 24 hodin tak přibylo 164 potvrzených případů. Spolkový zdravotnický úřad (BAG) nicméně dnes snížil délku povinné karantény pro nakažené ze čtrnácti na deset dní. Nadále se už nebudou vyhledávat všechny kontakty jednotlivých nakažených a testovat budou zdravotníci už jen obzvlášť zranitelné osoby.

"Apelujeme na zodpovědnost každého," uvedla Virginie Massereyová z BAG. "Mladý člověk, kterému se daří dobře, se musí sám izolovat. Zpět ke každodennímu životu se nesmí vrátit, dokud nebude celý jeden den bez příznaků, a musí na své onemocnění také upozornit své okolí," dodala.

Už minulý týden švýcarská vláda zakázala akce s více než tisíci účastníky a to přinejmenším do 15. března. O povolení pořádání akcí s nižším počtem lidí rozhodují jednotlivé kantonální úřady.

V Curychu se ode dneška v autobusech městské hromadné dopravy přestanou otevírat přední dveře. U řidiče nebude možné do odvolání koupit ani jízdenky a cestující nebudou moci stát v těsné blízkosti řidičovy kabiny. Každou noc se budou dezinfikovat všechny tyče určené k držení v autobusech a tramvajích. Cílem opatření je zabránit nakažení řidičů, a zajistit tak minimální provoz MHD i při dalším šíření koronaviru.