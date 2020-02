V údajích zveřejňovaných Pekingem je čím dál větší chaos. Ve čtvrtek úřady hlásily z pevninské Číny 1367 mrtvých, takže s přičtením 121 nových obětí měla bilance dnes dosáhnout 1488 mrtvých. Čínská Národní zdravotní komise ovšem dnes uvedla, že některá úmrtí pacientů s koronavirem byla v předchozích dnech započtena dvakrát a bilance je ve skutečnosti 1380 mrtvých.

Experti vyjadřují obavy, zda Čína plní svůj slib a informuje o šíření nákazy transparentně. V noci na čtvrtek v Číně počet nahlášených případů nákazy skokově vzrostl, protože úřady v nejvíce zasažené provincii Chu-pej začaly do statistik nově započítávat i nemocné, u nichž nákazu definitivně nepotvrdily laboratorní testy, ale pouze rentgen plic. O den dříve zase vyšlo najevo, že čínské úřady do statistik již nezahrnují osoby, které jsou infikovány, ale neprojevily se u nich žádné příznaky nemoci. To je v rozporu se směrnicemi Světové zdravotnické organizace (WHO).

Podle dostupných údajů je na světě nakažených přes 60 tisíc lidí. Téměř všechna úmrtí eviduje pevninská Čína, drtivá většina všech případů pak pochází z nejvíce zasažené provincie Chu-pej, jež je považována za ohnisko současné epidemie. Jednoho mrtvého již dříve zaznamenaly Filipíny a Hongkong, první úmrtí ve čtvrtek oznámilo Japonsko, jež je po Číně nákazou nejhůře zasaženo.

V noci na čtvrtek skokově vzrostl počet nahlášených případů, protože Čína začala do statistik nově započítávat i nemocné, u nichž nákazu definitivně nepotvrdily laboratorní testy. Nově hlášené případy, jichž se tehdy naráz objevilo téměř 15 tisíc, se podle Světové zdravotnické organizace (WHO) týkaly především pacientů z minulých týdnů. Čína chtěla tímto krokem umožnit přístup ke zdravotní péči lidem v raných fázích onemocnění, což WHO uvítala.

Kritika Pekingu

Postup Pekingu naopak ve čtvrtek kritizovaly Spojené státy, jež dnes potvrdily 15. nakaženého na svém území. Byl jím jeden z lidí nedávno evakuovaných z Wu-chanu, nejhůře zasaženého města v provincii Chu-pej.

"Jsme trochu zklamáni nedostatkem transparentnosti Číňanů, ta čísla tu poskakují… Jsou tu určitá překvapení," řekl ekonomický poradce Bílého domu Larry Kudlow. Dodal rovněž, že administrativu prezidenta Donalda Trumpa mrzí, že Čína odmítla přijmout tým expertů z amerického Centra pro kontrolu nemocí (CDC), kteří chtěli pomoci při snaze zabránit dalšímu šíření nemoci.

Trump však dnes v rozhovoru Čínu za její přístup k epidemii chválil. "Myslím, že to zvládli profesionálně a domnívám se, že jsou výjimečně schopní," prohlásil. Na otázku, zda si myslí, že Čína uvádí pravdivé údaje, odpověděl: "No, to nikdy nevíte. Myslím, že se to snaží předkládat v co nejlepším světle."

Americké ministerstvo zahraničí dnes rovněž uvedlo, že je hluboce znepokojené případnými dopady epidemie v Severní Koreji, jež s Čínou sousedí. USA jsou podle něj připraveny výjimečně uvolnit sankce uvalené na Pchjongjang kvůli jeho jadernému programu, aby zajistily distribuci potřebného zdravotnického materiálu a další humanitární pomoci do země.

Přistání výletní lodi

Agentura Reuters dnes informovala, že v Kambodži po dvou týdnech na moři přistála výletní loď MS Westerdam s téměř 2300 lidmi na palubě. Plavidlo přitom předtím kvůli obavám z šíření nákazy odmítlo přijmout pět asijských zemí, ačkoliv se na palubě u žádného z pasažérů ani členů posádky neobjevily symptomy viru. Kambodžské úřady provedly po vylodění testy u lidí s příznaky chřipky, všechny však vyšly negativní.

Pokračující epidemie stále citelněji dopadá na asijské akciové trhy a čínskou a japonskou ekonomiku. Podle Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) také koronavirus přinese ztráty ve výši až pěti miliard dolarů (144,8 miliard korun) leteckému průmyslu. Spoje do pevninské Číny již úplně zrušilo na 70 leteckých společností, dalších 50 potom lety do země významně omezilo.

Mezi oběťmi koronaviru je i šest zdravotníků



Novým typem koronaviru se v Číně nakazilo již 1716 pracovníků ve zdravotnictví a šest z nich nákaze podlehlo. Podle agentury Reuters o tom dnes informoval představitel čínské Národní zdravotní komise Ceng I-sin. Většina případů je z nejhůře postižené provincie Chu-pej, odkud se infekce začala koncem loňského roku šířit.



"Služba zdravotnických pracovníků v první linii je skutečně nesmírně náročná, mají málo odpočinku, jsou pod obrovským psychickým tlakem a jsou vystaveni vysokému riziku nákazy," řekl Ceng na dnešní tiskové konferenci.



Více než 87 procent infikovaných zdravotníků je z provincie Chu-pej, v jejíž metropoli Wu-chanu epidemie vypukla. Od té doby se nemocí COVID-19, kterou virus způsobuje, nakazilo v pevninské Číně 63 951 lidí a 1380 na ni zemřelo.



Čínské úřady a nemocnice přiznávají, že mají pro lékaře, sestry a další zdravotnický personál nedostatek ochranných obleků, roušek a dalšího ochranného vybavení.



Vlnu rozhořčení a smutku vyvolala na čínských sociálních sítích smrt lékaře Li Wen-lianga, který byl jedním z prvních, kdo na nebezpečí nového typu koronaviru v prosinci poukázal a kdo vyzýval kolegy k nošení ochranných pomůcek. Čínská policie ho obvinila z šíření poplašných zpráv. Později se tento oftalmolog působící ve Wu-chanu sám údajně nakazil od pacientky a minulý týden zemřel.