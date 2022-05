Při střelbě v obchodě v USA zemřelo deset lidí. Tragédie mohla mít rasový motiv

ČTK

Osmnáctiletý střelec bílé pleti v sobotu v supermarketu v americkém městě Buffalo ve státě New York zabil deset lidí a další tři zranil. Následně se vzdal policii. Oznámily to americké úřady. Podle FBI se střelba vyšetřuje jako zločin z nenávisti a rasově motivovaný násilný extremismus. Guvernérka státu New York Kathy Hochulová střelbu označila za teroristický čin.

Policie na místě střelby v supermarketu v americkém městě Buffalo ve státě New York | Foto: ČTK