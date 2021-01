1) Do Británie jako turista dál nepotřebujete vízum. Povinný bude pas.

Pro turisty se toho zase až tolik nemění, tedy až pominou opatření spojená s koronavirem. Na cesty do Británie v délce do šesti měsíců bude třeba jen cestovní pas. Do 21. září 2021 pak teoreticky stačí jen občanský průkaz, ale už měsíce se doporučuje používat raději pas.

2) Na cestu už ale potřebujete zdravotní pojištění.

I pro krátkodobé turisty platí od ledna nově povinnost mít zdravotní připojištění. V Británii totiž už nebude platit Evropský průkaz zdravotního pojištění. Tedy pravidlo platné v EU, že každý občan unijní země má kdekoli v Unii právo na neodkladné zdravotní ošetření za stejných podmínek jako domácí občané. Ještě složitější to budou mít lidé na dlouhodobém vízovém pobytu. Od těch bude vyžadován poměrně vysoký příspěvek na britskou zdravotní péči, který může pobyt prodražit.

3) Víza na dlouhodobý pobyt nebudou pro každého a prodraží se vysokými poplatky.

Kdo bude chtít po 1. lednu 2021 ve Spojeném království pracovat, studovat nebo se prostě jen usadit, bude muset získat vízum, které obsahuje velmi vysoké poplatky. Například poplatek za pětileté pracovní vízum má stát včetně příspěvku na zdravotní péči 4340 liber (126 tisíc korun). Roční studentské vízum vyjde na 470 liber. Žadatelé o víza musí splnit různé podmínky a dosáhnout určený počet bodů.

Váš „pan Evropa“



Luboš Palata (*1967)



Specialista na Evropskou unii a střední Evropu. Od roku 1991 pracuje jako novinář v největších českých denících, několik let byl stálým zahraničním zpravodajem a také zástupcem šéfredaktora slovenského deníku Pravda.



Nositel několika českých i zahraničních novinářských cen včetně Ceny Ferdinanda Peroutky.

4) Kdo už v Británii ze zemí EU bydlí, může tam zůstat.

Pokud uvažujete o tom, že byste chtěli v Británii žít a pracovat, máte poslední dva dny na to, se tam dostat. Kdo stihne přijet do Británie před koncem tohoto roku, může totiž požádat o status usedlíka nebo-li „EU settled status/pre-settled status“. O tento status lze žádat do 31. 6. 2021 a jeho držitelé budou mít nadále práva, která měli občané EU v Británii před brexitem. Tedy mimo jiné právo na zdravotní péči či plné sociální dávky.

5) Erasmus skončil, ale ještě dojíždí.

Velká Británie se rozhodla neúčastnit na programu Erasmus Plus, a proto studentské výměny na základě tohoto programu pro Británii končí. Ve zbývající části akademického a školního roku 2020/2021 budou tyto studijní cesty možné v případě, že britská univerzita má uzavřenu pro toto období speciální smlouvu. Erasmus má nahradit Turingův program, který britská vláda slibuje představit v lednu.

Češi, kteří budou chtít normálně studovat v Británii, budou muset mít studentské vízum, které vyžaduje splnit mnohé podmínky a získat více než 70 bodů hodnocení.

6) S britskými aerolinkami jen do Británie.

Brexit výrazně sníží počet spojů britských aerolinek. Britští dopravci budou moci létat z ostrovů kamkoli do EU, ale už ne v rámci Unie. Z Prahy do Benátek se tak s britskou leteckou společností už nepodíváte.

7) Telefonování lidí z EU v Británií se hodně prodraží.

Při mobilním telefonování s Británií se opět vrátí roaming, který byl v Evropské unii v minulých letech zrušený. Telefonování a surfování se proto pro turisty řádně prodraží.

8) Bezcelní obchod, ale celníci na hranicích.

Obchod bude díky dohodě o vystoupení bez cel, ale dopravci i tak musí předkládal celní prohlášení a další dokumenty. Kamionová doprava se přes uzavření dohody zdrží, zkomplikuje, a tím se výrazně zvýší i náklady na ni.

Co vás zajímá na Evropské unii?



Zdroj: DeníkStojíme o vaše názory, příběhy, příklady od vás, z vašeho nejbližšího okolí. Například čím vás EU zklamala a čím vás štve? Co vám přijde, že Evropská unie rozhodla a dělá špatně? Kam u vás ve vesnici, městě či okrese šly peníze z evropských fondů, a měly jít zrovna tam? Jsou vám k něčemu otevřené hranice uvnitř Unie, nebo vám naopak berou pocit bezpečí, jistotu, že stát, v němž žijete, má svůj osud ve svých rukou? Měli by mít mladí Češi možnost pracovat a studovat v celé Evropské unii? Je to k něčemu? Máte něco z toho, že Unie nařídila snížit ceny telefonických hovorů ze zahraničí? Vadí vám, že EU zakáže plastové příbory a brčka? Pište na adresu či e-mail: Evropa pro Čechy Deník, VLM, U Trezorky 921/2 158 00, Praha-Jinonice e-mail: lubos.palata@denik.cz