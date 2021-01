„Je mi to ze srdce líto, ale pokud cena, kterou za setkávání platíme, je 590 úmrtí denně, je to pro mě nepřijatelné.“

Angela Merkelová, kancléřka SRN (9. 12. 2020). Z projevu v Bundestagu, kde obhajovala přísná covidová opatření během adventní doby a vánočních svátků.

„Vyhrál jsem. A o dost.“

Donald Trump, prezident USA (3. 11 2020). Tento tweet se na Trumpově účtu objevil řadu hodin před oznámením předběžných výsledků prezidentských voleb, v nichž nakonec přesvědčivě zvítězil Joe Biden.

„Samuel Paty byl zavražděn, protože islamisté chtějí naši budoucnost a vědí, že s tichými hrdiny, jako on, ji nikdy mít nebudou.“

Emmanuel Macron, prezident Francie (9. 10. 2020). Z projevu nad rakví zavražděného učitele dějepisu, který svým žákům při výuce o svobodě slova ukázal karikaturu Mohameda. Byl sťat čečenským fanatikem.

Česko

„Důvodů, proč nám tu dneska vládnou bývalí komunisté, estébáci a podivní levičáci načichlí bolševikem (z nichž někteří předstírají, že jsou jediní echt pravičáci nebo dokonce vlastenci), je samozřejmě víc a některé obecně známé, už delší dobu si ale všímám jednoho méně zjevného: tihle lidé sice většinou nejsou moc chytří ani pracovití (prací nemyslím obíhání schůzek), ale z podstaty mají kolektivního ducha a táhnou se vzhůru navzájem.“

Spisovatel a publicista Jan A. Novák

„Domnívám se, že vzhledem k Vašim stále zjevnějším aktivitám, jež se mi jeví jako vlastizrádné ve prospěch systémových protivníků České republiky, je protismyslné, abyste právě Vy rozesílal Pamětní listy k "výročí osvobození Československa" lidem, kteří za vlast nasazovali život.“

Bývalý letec RAF z 2. světové války Tomáš Lom v otevřeném dopise prezidentu republiky Miloši Zemanovi

„Neměli bychom se strašit druhou vlnou, jsme na ni připraveni. Náš hlavní úkol nyní je, abychom zvládli ekonomickou krizi, která zde je a týká se celé Evropy. Budeme-li mít pocit, že tu je nějaký zvýšený výskyt (nemoci covid-19, pozn. red.), budeme samozřejmě velice rychle reagovat, ale už to nikdy nebude plošné opatření.“

Předseda vlády České republiky Andrej Babiš (4. června 2020)

„Nechte si změřit IQ. Ty vaše otázky jsou bez komentáře.“

Reakce premiéra Babiše na poslanecké otázky ohledně otravy řeky Bečvy.

„Snažím se doufat v to, že olympiáda proběhne příští rok. Nerad bych končil jen tak.“

Ondřej Synek, reprezentant ve veslování a trojnásobný medailista z her v Pekingu, Londýna a Ria, chtěl ukončit kariéru. Nakonec vydrží ještě jeden rok.

„Připadám si jako blázen, vždyť tady mluvím do zdi. Už mě to uráží, udělejte něco a pusťte sem novináře.“

Petr Rada, trenér fotbalistů Jablonce, si v září postěžoval na koronavirová opatření. Tiskové konference po ligových zápasech probíhají jen na dálku.

„Nejhorší je smrt ze strachu nebo jak se to říká. Člověk má žít.“

Dominik Hrachovina, brankář hokejové reprezentace, rozdmýchal před turnajem ve Finsku vášně. Nejdřív byl vulgární, pak spustil monolog o epidemii a nemocnicích.

Jižní Morava

„Dostali jsme za úkol sestavit rozpočet za čtrnáct dnů a do toho nás po cestě potkalo několik lahůdek. Dali jsme mu název Hra o přežití.“

Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich

„Roušky nemáme, respirátory nemáme. Lidé volají, chodí, ptají se. Je to vysilující. Roušky pro personál jsme si ušili doma."

Jihomoravská lékárnice Lenka Štarhová v době první vlně koronavirové pandemie.

„Když začala karanténa, byl to masakr. Obrovský průšvih. Do přírody vyrazili lidi, kteří čas jinak tráví v supermarketech. Lidi, kterým absolutně chyběl cit k přírodě, zajižděli a vstupovali kamkoliv, všude byly ohně."

Bývalý ředitel CHKO Moravský Kras Leoš Štefka o první vlně koronaviru ve vztahu k CHKO.

Vysočina

„Je to u nás jako na chirurgii. Pořád všechno dezinfikujeme.“

Prodavačka v novoměstské masně Zuzana Pávek k hygienickým opatřením.

„Toleranci mají jedno kilo. Za každé další navíc je tisícovka. A nevěřím tomu, že by to někdo podcenil.“

Zasmál se trenér fotbalistů FC Vysočina Jihlava Aleš Křeček při rozhovoru na dotaz, zda hráči přes Vánoce nesmí v jídelníčku tolik hřešit.

„Pacientů, kteří k nám přijdou do ambulance, přibývá. Na depresi má vliv sociální izolace, obavy z nemoci, ale i peněžní situace. Trpí mladí, ale také lidé staří a osamělí.“

Psychiatr Miroslav Skačani o dopadech koronaviru na lidskou psychiku

Plzeňský kraj

„Odchod ze strany byla připravená šaráda.“

Jako předem připravenou šarádu označil ministr vnitra a předseda sociálních demokratů Jan Hamáček odchod Josefa Bernarda z ČSSD. Bernard to oznámil v květnu roku 2020.

„Každá krize je předzvěstí něčeho velkého.“

Slovenský trenér fotbalistů plzeňské Viktorie Adrian Guľa po sérii čtyř zápasů bez vítězství šokoval novináře.

Karlovarský kraj

„Pijáci si ve městě tvoří pelíšky, kde popíjejí krabičáky a lahváče. Nemůžeme je vyvážet za město, zabavený alkohol se vylije, skladovat jej nebudeme. Oni vyjdou před hospodu a začnou chlastat, čímž ruší občany. Ta individua dluží záchytce desítky tisíc. Jsou to hlavně bezďáci, kteří dělají bordel na ulici. A i kdyby měli alkohol ve flašce od svěcené vody, tak budou pokutováni.“

Reakce náměstka karlovarské primátorky Tomáše Trtka (ANO) na dotaz zastupitelky Hradečné (Piráti), jak chce město kontrolovat popíjení alkoholu na veřejnosti, a zda tedy magistrát zavede kromě aplikace e-rouška ještě e-flašku.

„Kdyby bylo na mně, já bych se klidně spokojil s přírodním výtryskem. A u něho by mohl stát třeba krmelec.“

Opět Tomáš Trtek a jeho reakce, když se řešila otázka rekonstrukce karlovarské Vřídelní kolonády, zda bude méně nákladná či velkolepá.

„Ono je jedno pane hejtmane, co máte na sobě, důležité je, co máte v sobě. Mně by se například nelíbilo, kdyby tu jednou předsedal člověk s obuškem u pasu, natož v rouchu od Řádu národa.“

Sestavení nové krajské vlády v Karlovarském kraji nebylo vůbec jednoduché. Rokování provázely různé invektivy a slovní narážky. Senátor a krajský zastupitel Jan Horník (STAN) reagoval na dosluhujícího hejtmana Petra Kubise (ANO), který kritizoval, že Horník chodí na jednání ve svetru a džínách. Rýpnul si tak do Kubise, o němž během sestavování krajské vlády vyšlo najevo, že byl policistou u pohotovostního pluku VB v roce 1989 a že se před nástupem do krajské politiky stal členem kontroverzního uskupení Řád národa.

Jihočeský kraj

„Je to tahák. Pořád se divím, kolik Lipánků lidé dokážou spořádat. Já ho dojídám po svém zlatém retrívru Šůšovi, ten Lipánka zbožňuje.“

Majitel největší české mlékárny Madeta Milan Teplý

„Neznamená to, že spolu jako budeme jako koaliční partneři jednat v rukavičkách.“

Jihočeská exhejtmanka Ivana Stráská při podpisu nové koaliční dohody. Narážela na větu nového hejtmana Martina Kuby o tom, že kvůli hygienickým nařízením se poprvé podepisovala dohoda v rukavicích.

„Když se podíváte na konzumní pornografii, tak sex mezi mužem a ženou probíhá tak, že se penis strčí do všech možných otvorů včetně konečníku, bez toho jakoby to nebylo kompletní.“

Jihočeský sexuolog Jaroslav Zvěřina v rozhovoru o tom, že se sex přesouvá na internet.

Olomoucký kraj

„Dřu, abych přehlušila bolest. Dokud makám, nemám čas na to myslet. Ale jakmile si sednu nebo lehnu…“

Seniorka z Břevence, jejíž dcera se utopila při bleskové povodni v červnu 2020.

„Můj pes teď vodu z vodovodu běžně pije. Podobné zkušenosti má i chovatel, jehož kůň se dříve raději šel napít vody z kaluže.“

Starosta Jívové Jan Pewner o svém psu, který po instalaci nanofiltrační jednotky začal pít vodu z vodovodu.

„Me to tade možem řešet, diskotovat o socho, ale ta přiroda to má jinak. Jo nezajimá, co me máme za potřebe. Belo by dobry spiš se tomo systémo podřidit a neházet mo klacke pod nohe a kdež děláme nějakó práco v té přirodě, ať už só to pole nebo lese, abe po nás nebela potopa.“

Marek Ošťádal jako první senátor na schůzi Senátu mluvil hanácky.

Moravskoslezský kraj

„Třikrát během čtyř let jsem od tří různých ministrů kultury slyšel, že vědecká knihovna je báječný projekt. Už jsem odmítal hrát roli hloupého idiota.“

Miroslav Novák, exhejtman Moravskoslezského kraje

„Jakub Unucka, 51 let, Klimkovice, jedna žena, jedno dítě a dvacet kilo dolů za poslední rok, protože pořád běhám.“

Jakub Unucka, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje se představuje zastupitelům

„Víte co se říká – silnější pes m*dá. A já chci být silným psem.“

Eva Šindlerová, majitelka obchodu s módou v centru Ostravy během uzavření své provozovny kvůli pandemii

Zlínský kraj

„Zlínský kraj je nyní krajem, kde si za veřejné peníze kupují koalici, a to mně vadí.“

Jiří Čunek, zastupitel Zlínského kraje, senátor

„Nová nemocnice bude? Nebude.Běháme po minovém poli a snažíme se, ať to nám i kraji urve co nejméně končetin.“

Hana Ančincová, radní Zlínského kraje

„Naší jednotce byl v dnešních časných ranních hodinách vyhlášen výjezd k požáru objektu obývaného jednorožci na Třídě Tomáše Bati.“

Hasiči Otrokovice

Středočeský kraj

„Zabloudil jsem a nevím, kudy se mám dostat do Rožmitálu pod Třemšínem.“

Devětadvacetiletý muž chycený při vloupání do rodinného domu.

„My se těšíme všichni, pokud tam (v opozici) skončíme.“

Jaroslava Pokorná Jermanová, tehdejší hejtmanka Středočeského kraje

„Na přání pana Tkadlece jsem dokumentaci poslal i rozpočtáři firmy Energie - stavební a báňská. Bylo to nestandardní. Byl jsem v rozpacích, ale zda jsem se tomu tehdy bránil, už nevím.“

Martin Pisák, autor dokumentace k veřejné zakázce v oboře Lány

Praha

„Každej jednou zestárne. To je normální. A být starým punkáčem se mi zdá lepší než být penzionovaným úředníkem.“

Jan Haubert, zpěvák a textař kapely Visací zámek



„To se říkalo za komunistů, že máte držet hubu a krok. Jsi muzikant, tak hraj, politiku děláme my. Postaráme se o vás, rohlíky za třicet halířů. My jsme v Lucii tři vyučení elektrikáři. Vlastně jsme dělnická kapela! Myslím, že každý má nárok na svobodný projev, a jestli se to někomu nelíbí, ať si Putina políbí.“

David Koller, frontman skupiny Lucie

„Měla jsem co dělat, abych mu (primátorovi) jednu nevrazila. Řekla jsem mu, že je vidlák ze Slavičína, že on o Praze nic neví, na rozdíl ode mě, která tady žije skoro celý svůj život, že on je tu dva dny i s cestou a na závěr jsem, pravda, uvedla, že je hovado.”

Alexandra Udženija, zastupitelka Prahy za ODS

„Snídám párek, k obědu si dám šunku s křenem a hořčicí a večer kolínko.“

Michal Perlík, šéf řezníků v on-line obchodě

„To už je nějaká schválnost nebo co, ale posadili mě k hydrantu…nadzemnímu… na zahrádce v restauraci… o dovolené.“

Martin Kavka, vyšetřovatel a mluvčí pražských hasičů

Pardubický kraj

„Aktivovat Těchonín na covid je podobně zbytečné jako postavit nový Temelín na osvětlení v garáži. Naše zdravotníky lépe využijeme v běžných nemocnicích.“

Vedení Armády České republiky o tom, proč specializovaná nemocnice v Těchoníně zůstane při současném boji s epidemií nevyužitá.

„Rozhodně se neřadím k lidem, kteří tvrdí, že jejich povolání je zároveň i koníčkem. Připadá mi to, jako kdyby třeba koníčkem gynekologa bylo stavění modelů lodí v láhvi.“

Marek Jirovský, učitel ZUŠ, Chrudim

„Před rekonstrukcí radnice visela v prvním patře trofej, obří hlava zubra. Znak Pernštějnů po rekonstrukci zmizel. Očekával bych odpověď na otázku, kde je zubr.“

Pardubický zastupitel Milan Košař

Královéhradecký kraj

„Uvidíme zda je to už dostatečná facka.“

Zdeněk Ondráček o volebním propadáku KSČM v letošních krajských volbách

„Mně tam ten elektrický drát nechybí. Já chovám ovce a pro ně elektrický ohradník nepotřebuji. Ohrady mám v pořádku, mně žádná ovce neutíká. Stát tady chce mít vlka, tak ať si ty ploty s elektřinou pro něj postaví sám.“

Chovatel ovcí Jan Šefc z Lachova reagoval na výtku, že mu v pletivu okolo chybí elektrický drát jako ochrana proti vlkům před útokem.

„Každý den hraji na nástroj. Kromě toho absolvuji distanční výuku na vysoké škole a starám se o svou drůbež. Postupně jsem pipkám úplně propadl. A nezůstalo jen u slepic. Letos jsem si pořídil husy a zhruba před měsícem perličky."

Klavírista Matyáš Novák, vítěz řady národních i mezinárodních soutěží

„Pokud vyhraje Jan Sobotka, nebude to tragédie, ale dobrá zpráva, protože to je slušný člověk, s nímž mám skvělé vztahy."

Citát před 2. kolem senátních voleb na Trutnovsku - Jan Jarolím (ANO), starosta Dvora Králové nad Labem (nakonec poražený finalista)

Liberecký kraj

„Bylo to jako za mojí fotbalové éry, když jsme měli hrát na Spartě. Víceméně bylo zbytečný abychom tam s Duklou vůbec jezdili, protože už na kulaťáku v Dejvicích jsme prohrávali 2:0…“

Pavel Steiner, jednatel společnosti Umbrella Coach & Buses k situaci ve výběrových řízení na zajištění MHD v Jablonci nad Nisou v předchozích letech.

„Jako odpověď na náš požadavek o 45 ventilátorů z centrálních zdrojů, nám přišel seznam firem, od kterých si je můžeme nakoupit. Stát v tomto selhává.“

Přemysl Sobotka, bývalý krajský náměstek pro zdravotnictví. Reagoval tak na přístup státu v pomoci krajům během pandemie

Ústecký kraj

„Jako jednu z kompenzací budete mít možnost koupit si jednou ročně vykrmené prase za režijní cenu.“

Josef Kubiš, předseda představenstva firmy Agro Jesenice, která chtěla ve Vrbce na Litoměřicku i přes odpor místních postavit páchnoucí vepřín

„Trhá mi srdce, když vidím před bránou stovky lidí a nemůžu ty vrata otevřít, ale bohužel to v současné době nejde. Místo abych návštěvníky na hradě vítala, musím je odhánět.“

Miriam Němcová, kastelánka hradu Hazmburk, kam i přes vládní uzavření míří neustále davy turistů.

„Já jsem člověk věčně negativní, takže se mi covid vyhýbá. Ale mamka si tím prošla a rozhodně to nebyla jedna z jejích oblíbených zkušeností.“

Desátník žateckého praporu Lukáš Humlíček, který pomáhal na covid oddělení mostecké nemocnice

"Pokud něco kváká jako kachna, chodí jako kachna a plave jako kachna, je to kachna."

Advokát Tomáš Němeček (označil tak Sdružení Mostečané Mostu, které se vydává za spolek, ale podle rozhodnutí krajského soudu vyvíjí protiprávně činnost politické strany)

„Byl stálicí české politické scény. Bez něho si to ani nedovedu představit. Byl netuctovým politikem, byl svůj, říkal nahlas názory své a ne názory někoho jiného, a proto ho lidi - jak v Teplicích, kde pětkrát primátoroval, tak v celé České republice - měli rádi."

Bývalý prezident Václav Klaus po smrti Jaroslava Kubery.

„A kam máme jít?“

Litoměřičtí bezdomovci poté, co začal platit noční zákaz vycházení.

„Lekce života mně utřídila myšlenky, obnažila mezilidské vztahy a poté ukázala další cestu. Někdy člověk musí padnout na dno, aby pochopil.“

Hudební virtuóz Jaroslav Svěcený, který si prošel složitou urologickou operací a trápily ho i psychické potíže.

„Litoměřicko je brána jako zahrada Čech. Na druhou stranu, pokud chceme rychlodráhu, někde vést musí.“

Dnes už bývalý hejtman Oldřich Bubeníček k námitkám starostů malých obcí na Litoměřicku, jejichž místní části má protnout chystaná vysokorychlostní trať.