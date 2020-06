V prvním kole, jež se uskutečnilo letos v březnu, byli do patnáctičlenné rady veřejnoprávní televize zvoleni ekonom Pavel Kysilka, někdejší šéfredaktor zpravodajství Roman Bradáč a bývalý hokejista i bývalý poslanec Jiří Šlégr.

V druhém kole se poslanci rozhodovali mezi šesticí kandidátů, výše uvedenou trojici upřednostnili před psychologem Ivanem Doudou, filmovým kritikem a teoretikem Zdeňkem Holým a předsedou správní rady Nadačního fondu obětem holocaustu Michalem Klímou.

Noví členové byli do radi voleni namísto šesti bývalých členů, jimž skončil mandát 26. března. Šlo o bývalého předsedu Rady České televize Jana Bednáře a členy Luboše Beniaka, Vratislava Dostála, Michaela Hausera, Ivanu Levou a Vlastimila Venclíka. Bednář, Beniak, Dostál, Hauser a Venclík kandidovali na členství v radě opětovně, ale volební výbor je neupřednostnil, takže do finální volby už nepostoupili.

Dvořák: Výsledek není překvapivý

Generálního ředitele České televize (ČT) Petra Dvořáka výsledek dnešní volby do Rady ČT nepřekvapil. "Výsledek volby pro mě není překvapivý. Část poslanců se dlouhodobě netají tím, že jí vyhovuje stav, kdy se tlak na Českou televizi a její nezávislost stupňuje, k čemuž má možná směřovat i personální obměna Rady ČT," uvedl Dvořák.

O této skutečnosti podle něj svědčil nedávný dopis předsedy sněmovního volebního výboru Stanislava Berkovce (ANO) o kandidátech do rady. Berkovec v e-mailu u kandidátů například analyzoval, zda případné zvolení vzbudí protesty médií a zda by mohli v radě zastupovat zájmy generálního ředitele.

"Nemohu tak nyní jako ředitel televize, kterou Rada ČT kontroluje, vyslovit nic jiného než víru v to, že přístup všech jejích členů k České televizi bude konstruktivní, objektivní a bude respektovat zákon a Kodex ČT," dodal Dvořák.

Působnost Rady ČT

Do působnosti Rady České televize náleží jmenovat a odvolávat generálního ředitele České televize, určovat jeho mzdu, schvalovat rozpočet České televize a třeba také rozhodovat o stížnostech týkajících se generálního ředitele.

Do Rady Českého rozhlasu Sněmovna v dnešním druhém kole tajné volby nikoho nezvolila. Dostatečný počet hlasů nezískali někdejší předsedkyně rozhlasové rady Hana Dohnálková ani historik Jaroslav Šebek.

Většina opozice kritizuje volbu nových členů Rady ČT



Poslanci ODS považují výsledek dnešní volby členů Rady České televize (ČT) za ohrožení svobody a nezávislosti fungování veřejnoprávního média. Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše je volba výsledkem nedůstojného politického handlu. Místopředseda hnutí STAN Petr Gazdík považuje volbu za alarmující a za ohrožení nezávislosti jednoho ze stěžejních pilířů demokracie. TOP 09 hovořila o černém dni pro svobodu českého mediálního prostředí a ČT jako takovou.



"Vnímám právě proběhlou volbu členů Rady České televize jako vážné ohrožení svobody, nezávislosti, objektivity a vyváženosti fungování veřejnoprávního média," řekla na tiskové konferenci místopředsedkyně sněmovního volebního výboru Miroslava Němcová (ODS). Část kandidátů by podle ní bezpochyby vyhověla požadavkům na radní lépe než ti, kteří byli dnes zvoleni. Podle ní byli členové zvoleni poslanci ANO, KSČM a SPD. Sociální demokracie zůstala stranou, zásadní ale je, že to nebyla její priorita a nevyvolala kvůli tomu koaliční jednání, řekla Němcová.



"Poslanci některých stran porušili dohody o vyváženém personálním složením rad a upřednostnili vlastní zájmy spočívající v kontrole a ovlivňování České televize. Prosadili tam své vlastní koně, kteří se nestydí dávat najevo vlastní vůli zasahovat do programu a obsahu veřejnoprávních médií. Byť jsme jako opozice vystupovali jednotně s cílem bránit nezávislost České televize, hlasovací mašina komunisticko-populisticko-fašistické koalice je zkrátka v přesile," uvedl v tiskovém komentáři místopředseda STAN Gazdík.



"V Radě ČT mají sedět kompetentní odborníci, kteří budou chránit nezávislost veřejnoprávních médií. Takové lidi jsme s Piráty podporovali. Bohužel rada bude doobsazena lidmi na základě výsledků nedůstojného politického handlu. O to víc budeme hlídat její činnost," napsal na twitteru pirátský předseda Bartoš.



Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové jsou nově zvolení členové rady "těmi, kteří v mnoha svých výrocích v minulosti potvrdili, že nejsou zastánci nezávislé objektivní žurnalistky." Smyslem veřejnoprávních médií je podle ní také kontrola moci, politiků a je podle ní nutné, aby nadále fungovala investigativní žurnalistika. Kritizovala za volbu ANO, SPD, KSČM a poslance hnutí Trikolóra, kteří podle ní nemají zájem na kontrole, jasné kritice a oponentuře.



Poslankyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková na twitteru uvedla, že má upřímnou radost, že dnes vyhrál rozum. Lipovské pogratuloval pražský arcibiskup Dominik Duka. "Oceňuji její statečnost a pokoru, s jakou po několik měsíců dokázala čelit vyloženě nenávistné a naprosto nepochopitelné kampani některých zájmových skupin. Podobný dík patří i poslancům, že těmto křiklounům nepodlehli," uvedl na twitteru.



Rozčarování z výsledků volby dal najevo i poslanec koaliční ČSSD Roman Sklenák. "Jedním z nejsilnějších důvodů, proč hlasovat pro důvěru současné vládě, byl pro mě závazek v programovém prohlášení, že bude 'důsledně podporovat nezávislost veřejnoprávních médií'. Říkal jsem si, že bez nás udělají z ČT vládní televizi. Nevím, jestli jsem tak trochu nenaletěl," uvedl na twitteru.



Za začátek konce nezávislé veřejnoprávní televize označil výsledek dnešní volby předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. "Nese za to stoprocentní plnou odpovědnost sociální demokracie," uvedl. Jako menší vládní strana podle něho mohla takovému výsledku zabránit. Místopředseda klubu ČSSD Ondřej Veselý reagoval, že sociální demokracie nemá páku na to, aby za někým šla za volební plentu a říkala mu, koho zaškrtnout.