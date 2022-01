Nová česká vláda podle všech očekávání získala důvěru Sněmovny. Poslanci se v šest hodin odpoledne vrátili k přerušené schůzi poté, co jednání ve čtvrtek ráno po 22 hodinách pozastavili. Přibližně po hodině se začalo hlasovat, a to podle abecedy po jménech od lidovce Aleše Dufka, kterého určil los jako prvního v pořadí.

Čtvrteční hlasování poslanců o důvěře Fialovu kabinetu se uskutečnilo 96. den od sněmovních voleb.

106 hlasů pro, 87 proti

Ze 192 přítomných poslanců se pro důvěru nakonec vyslovilo 106. Fialův kabinet dle očekávání podpořili poslanci pětice vládních stran - ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů. Ty se dohromady opírají o pohodlnou většinu 108 křesel, někteří poslanci však byli z jednání omluveni ze zdravotních důvodů. Proti vyslovení důvěry bylo naopak 87 členů dolní komory, šlo o poslance opozičních stran ANO a SPD.

Pro důvěru vládě hlasoval i bývalý předseda frakce STAN Jan Farský, který kvůli tomu odložil plánovaný odlet na půlroční stáž ve Spojených státech. Z koalice se z jednání naopak omluvili kvůli nemoci Pavel Staněk (ODS) a Hana Naiclerová (STAN). Z opozice nebyli přítomní ze stejného důvodu Milan Feranec, Josef Kott, Jiří Mašek, Milan Wenzl (všichni ANO) a Radek Koten (SPD).

Fiala po hlasování poděkoval za vyslovení důvěry. Jeho předchůdce a šéf ANO Andrej Babiš mu přišel k vládní lavici potřást rukou a už dříve řekl, že jeho hnutí bude konstruktivní opozicí. Také šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová Fialovi pogratulovala a novinářům řekla, že ČR potřebuje stabilní kabinet s důvěrou. ANO podle ní podpoří smysluplné vládní návrhy.

Česká republika má vládu s důvěrou Poslanecké sněmovny.



Děkujeme za ni!



Budeme vládou změny pro budoucnost. ?? — Petr Fiala (@P_Fiala) January 13, 2022

„Jménem svým i jménem vlády České republiky vám děkuji za vyslovení důvěry," uvedl krátce po zveřejnění výsledků hlasování Fiala. „Pro budoucnost naší země je důležité, že tu máme vládu s důvěrou, vládu plnohodnotnou, která může naplňovat své programové prohlášení," doplnil o chvíli později.

Premiér na závěr čtvrteční debaty o důvěře vládě odmítl tvrzení zástupců ANO, že přebírá Českou republiku ve výborném stavu, když má stát nejvyšší deficity rozpočtu v historii a rostoucí inflaci. Podle Fialy je třeba vyřešit tíživé dědictví, které zanechal bývalý Babišův kabinet s rozhazovačným stylem vládnutí.

Daňová brzda i důchodová reforma

Fiala si podle svých slov vzal za své šest priorit vlády, mimo jiné zavedení daňové brzdy, která zastropuje celkovou výši daní, energetickou soběstačnost země díky dostavbě jaderné elektrárny Dukovany nebo předložení důchodové reformy. Mezi Fialovy osobní priority patří také záměr postavit 200 kilometrů nových dálnic, revize učebních plánů a nahrazení občanských a řidičských průkazů jejich elektronickou podobou.

„Důvěrou Sněmovny konečně začíná další etapa, při níž budeme plnit jednotlivé priority z našeho programového prohlášení. Chceme být změnou pro budoucnost České republiky," uvedla po závěrečném hlasování předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Hnutí STAN pod tlakem: Vysvětlit jeho financování žádají i koaliční Piráti

Babiš stále trvá na tom, že Česko je na tom nejlíp v historii. "Myslím, že je ve velice dobrém stavu. Za našeho vládnutí jsme předstihli v hrubém domácím produktu na hlavu Itálii, Španělsko a Portugalsko," řekl ve čtvrtek. Česko je podle Babiše stále šestá nejméně zadlužená země v Evropské unii.

Sněmovní třiadvacetihodinová debata byla výrazně delší než ta, která předcházela hlasování o důvěře předchozímu menšinovému kabinetu ANO a ČSSD Andreje Babiše. Ta tehdy trvala zhruba 14 hodin.

Fialova vláda má 18 členů, o tři více než někdejší Babišův kabinet. Ve vládě jsou nově ministři pro legislativu, pro Evropskou unii a pro vědu, výzkum a inovace. ODS má pět ministrů, STAN čtyři, Piráti a KDU-ČSL po třech a TOP 09 dva.

Jak se jednalo o důvěře

Diskuze před hlasováním o důvěře začala už ve středu. Fiala při svém úvodním projevu uvedl, že cílem jeho vlády je dostat Česko mezi nejvyspělejší země světa. „Náš program ukazuje, kudy se na tuto cestu vydat,“ uvedl předseda vlády. Důležitá je podle Fialy energetická soběstačnost České republiky. K té vidí cestu v kombinaci jaderné energetiky a decentralizovaných obnovitelných zdrojů.

V oblasti úspor slibuje Fialova vláda sociálně citlivý přístup. Případné šetření se podle premiéra nedotkne priorit ve vzdělávání, zdravotnictví a sociální péči.

Před budovou ministerstva vnitra protestovali lidé proti povinnému očkování

Expremiér Andrej Babiš již ve středeční rozpravě před hlasováním avizoval, že poslanci hnutí ANO Fialův kabinet nepodpoří. Nové vládě vyčítá, že „pokračuje v předvolebním programu, programu antiBabiš“. Bývalý předseda vlády také popírá, že by české finance byly ve špatném stavu. „Zažíváme nejlepší období v historii,“ zopakoval větu, kterou v minulosti použil již mnohokrát. Podle Babiše navíc vláda „klame občany a slibuje, co nemůže splnit“.

Bývalá ministryně financí Schillerová (ANO) označila programové prohlášení vlády za „výsměch“. Odkazovala se především na „neurčité formulace“, které podle Schillerové nenabízejí žádné konkrétní řešení. „Lhala bych, kdybych se tvářila překvapeně,“ uvedla exministryně.

Okamura: Tato vláda je esencí vlastizrady

Stejný postup jako v případě hnutí ANO avizoval před hlasováním také předseda SPD Tomio Okamura. Vláda podle něj nepředložila žádné způsoby řešení některých problémů. Fialově kabinetu také vyčítá příklon k Západu a Evropské unii. „Tato vláda je v mezinárodní politice esencí vlastizrady,“ prohlásil.

Ještě ostřejší slova volil Okamura v souvislosti se Zelenou dohodou pro Evropu. Připustil, že dohodu schválila Babišova vláda. Fialovi ale vyčetl, že jeho kabinet proti dohodě aktivně nevystupuje. „Po okupaci tady jistě také byly hlasy, které říkaly, že Třetí říše už tady je, pojďme využít to, co nám nabízí. Ale to není správně,“ prohlásil šéf SPD.

Spor o ptáka

Okamura kritizoval i některé body programového prohlášení nové vlády. „Píšete, že vyberete národního ptáka. Já jsem se chtěl zeptat jakým způsobem, když jste proti referendu. Řešení problémů občanů v kapitole životní prostředí: Turów ne, ale národní pták ano. To je přece neuvěřitelné. Nedivím se, že se od této vlády distancoval i hejtman Půta (liberecký hejtman Martin Půta, STAN - pozn. red.), který je jinak za Starosty,“ vyčetl kabinetu.

Na volbu národního ptáka reagoval i poslanec ANO Patrik Nacher. Doporučil, aby se jím stal kalous ušatý. Řekl, že podobnost se jménem bývalého politika je náhodná. "Mě to neurazilo. Kalous ušatý je krásný a chytrý pták," reagoval na sociálních sítích někdejší ministr financí a předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Mě to neurazilo. Kalous ušatý je krásný a chytrý pták? https://t.co/gy7RTlVhFD pic.twitter.com/cH11zD3O4b — Miroslav Kalousek (@kalousekm) January 12, 2022

Fiala: Už mě to tady se…

Povinnost člena vlády být přítomen projednávání bodu zřejmě rozčarovala premiéra Fialu. Na začátku odpoledního jednání, když místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová (STAN) musela kvůli nepřítomnosti členů na několik minut přerušit debatu, zachytily sněmovní mikrofony, jak si vulgárně ulevil. "Mě už to tady se*e," řekl.

V průběhu středečního večera nejčastěji hovořili zejména opoziční politici. "Tak dnešní některá vystoupení kolegyň a kolegů u řečnického pultu ve Sněmovně jsou praktickou ukázkou, jak se dá mlátit prázdná sláma dokonce v přímém přenosu," komentoval na sociálních sítích debatu předseda lidovců a ministr práce Marian Jurečka.

Sněmovna se vrátila hlasování o důvěře Fialově vládě, jednání trvalo 23 hodin

Na projevy zástupců opozice nicméně průběžně reagovali i někteří ministři. Se svým příspěvkem vystoupil mimo jiné i šéf ministerstva vnitra Vít Rakušan (STAN). „Na věcné a konkrétní otázky reaguji a vysvětluji rád. A děkuji za ně. Proto jsem vystoupil. Politickou PR show tak, jak jí umí jen ANO, jsme sledovali celý den. Kvůli tomu tady nejsme. Představujeme program. Žádáme o důvěru. A co jsme slíbili, budeme plnit,” napsal na twitteru.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) se střetla se svým předchůdcem Lubomírem Metnarem (ANO) kvůli sporné směně majetku společností Vojenské lesy a statky ČR a Lesy ČR, kvůli které byli odvoláni ředitelé obou institucí. Černochová zpochybnila také tvrzení bývalé ministryně financí Aleny Schillerové (ANO), podle níž se o směně ve vládě nehlasovalo.

Ministr práce a sociálních věcí Jurečka zase zdůraznil, že vláda se nemá hodnotit podle počtu členů, ale podle výsledků práce. Prohlásil také, že nepřišel žádat o důvěru poslance ANO a SPD, ale poslance koaličních stran. Hnutí ANO vyčetl, že jeho někdejší vláda s ČSSD se opírala o komunisty.

Fakt jsme nepřišli žádat poslance Hnutí ANO a SPD o důvěru‼️



Nechceme důvěru od těch co tady vládli s komunisty, o jejich důvěru se neucházíme.



Nemusí na konci každého vystoupení jejich poslanci říkat rozechvělým hlasem, že nám opravdu, ale opravdu nemohou dát důvěru. — Marian Jurečka (@MJureka) January 12, 2022

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) se omluvil za to, že nová vláda za měsíc nevyřešila všechno, co ANO nestihlo za osm let v předchozích dvou kabinetech.

Ječák nebo hantec

Na kritiku oponentů v průběhu večera reagoval také šéf resortu zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). „Jsem z Brna a jsem Moravák. Bylo období, kdy jsem tramvaj nazýval šalinou. Na své češtině pracuji a vynasnažím se dělat všechno proto, abych se kvalitou jazyka alespoň trochu blížil kvalitě poslance Babiše, tak jak mě dopoledne kritizoval,“ podotkl Válek.

Koaliční poslanec Pavel Žáček (ODS) naopak ocenil vystoupení někdejšího ředitele hasičů Drahoslava Ryby (ANO) k vnitřní bezpečnosti. „Je to radost slyšet kolegy z ANO, že jsou schopni mluvit souvisle, že neslyšíme jen ječák premiéra Babiše, byť dneska v jiné pozici," řekl Žáček. Později sklidil za svá slova kritiku Aleny Schillerové s tím, že sahá k urážkám, které nemají úroveň.

Práce přijde až po předehře

Poslanec ANO Martin Kolovratník označil za "velmi málo ambiciózní" plán nové vlády postavit 200 kilometrů dálnic. Kolovratník se také zajímal o to, kde kabinet vezme šest miliard na opravy krajských silnic a jak upraví slevy na jízdném pro studenty a seniory. Metnar vypočítával, jak se mu dařilo nakupovat výzbroj a výstroj pro armádu a stabilizovat sektor. "Investice do obrany se pozitivně odrážejí v růstu hrubého domácího produktu, výběru daní a růstu zaměstnanosti,“ řekl.

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) obhajoval nutnost opatření, která souvisejí s unijním závazkem ke snižování emisí a využívání fosilních paliv. "Pojďme to uchopit jako šanci. Ve finále to znamená změnu té montovny na mozkovnu," prohlásil Bartoš. "Nemůžeme žít v tom režimu: 'Máme tady smrádek, ale teploučko'," dodal. Reagoval tak na bývalého vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO), který v programovém prohlášení vlády postrádal scénář postupu vůči těm, na které ekologická opatření dopadnou negativně.

Přerušené jednání

Kabinet nakonec jednal 22 hodin. Jednání o důvěře Fialově vládě pak ve čtvrtek kolem sedmé hodiny ráno poslanci přerušili a ke schůzi se opět vrátili téhož dne v šest hodin odpoledne. Jako první členové dolní komory odhlasovali možné jednání i po 21. hodině.

Tomio Okamura se ve čtvrtek večer vrátil k tématu financování kampaně STAN. Svou řeč zahájil dohadováním se řídícím schůze, že nechce být přerušován během projevu. Pekarovou Adamovou v této souvislosti také obvinil z cenzury a doporučil jí, ať se chová slušně a neskáče mu do řeči.

Při zahájení 7. schůze jsem poděkovala zaměstnancům @snemovna, kteří netrávili noc doma. Pracují nonstop už druhý den včetně noci.



Zvenčí to často vypadá, že jde jen o nás poslance, ale chod PS stojí právě na jejich bedrech a proto bychom na ně měli také vzít ohled. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) January 13, 2022

Fiala požádal o důvěru

Stejně jako na začátku jednání, i závěrečné řeči se ve čtvrtek chopil premiér Petr Fiala a požádal o vyslovení důvěry. Omluvil se mimo jiné za vulgaritu, kterou předchozího večera zachytily zapnuté mikrofony ve Sněmovně, a kdy směrem k Jurečkovi pronesl v návaznosti na chybějící členy opozice, že už ho to 'taky se*e.' „Omlouvám se těm, kterých se můj výrok dotknul,” uvedl.

Oznámil také, že kvůli hospodaření Babišovy vlády bude nyní nová vláda muset začít razantně šetřit. „Chceme přinést změnu, chceme dát naději všem občanům. Mojí první prioritou je zavedení daňové brzdy, která automaticky zastropuje zvedání daní, tak aby je další vlády nemohly zvedat. Druhou je předložení důchodové reformy," uvedl Fiala.

Platy ústavních činitelů se vrátí na loňskou úroveň. Sněmovna návrh schválila

Krátce před sedmou hodinou večer už se do rozpravy nikdo z přítomných nepřihlásil. Poslanci proto přistoupili k jmenovitému hlasování. Fialově vládě k vyslovení důvěry stačila nadpoloviční většina přítomných. Kabinet jich tak ve čtvrtek potřeboval získat aspoň 97. Dohromady nakonec nová vláda obdržela 106 hlasů, proti hlasovalo 87 poslanců opozičních ANO a SPD.