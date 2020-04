„Výsledky za Velikonoce dopadly výborně. Reprodukční faktor se pohybuje okolo 0,74. Potvrdili jsme, že Česká republika se dokáže s virem dobře vyrovnávat a že opatření byla úspěšná. Teď si můžeme dovolit začít uvolňovat opatření rychleji,“ uvedl ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Provozovny do 2500 metrů budou podle něj uvolněny od pondělí 27. dubna. Neplatí to však pro obchodní centra nad 5000 metrů čtvereční. Otevřeny budou autoškoly, s hygienickými opatřeními i fitness centra, bohoslužby do 15 osob, knihovny a zoologické zahrady.

Podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) by se od 27. dubna mohla otevřít i knihkupectví s větší plochou, než uváděl první harmonogram vlády pro uvolňování opatření proti šíření koronaviru. Od stejného data by mohly také zahájit provoz knihovny.

„Za příznivé situace jsme připraveni 11. května otevřít i provozovny v nákupních centrech," prohlásil dále Havlíček. Otevřít by mohly i restaurace s výdejním okénkem, kadeřnictví či muzea. O 14 dní později pak restaurace či ubytovací služby. Od 25. května by měly být možné sportovní a kulturní akce, o počtu účastníků se ještě jedná.

„V postupném uvolňování postupujeme podobně jako například Německo a Rakousko. Slovensko poměrně věrně vychází z našeho jízdního řádu,“ řekl také Havlíček.



Podle Zaorálka je však i tak šance na uspořádání velkých letních festivalů velmi nízká. „Budeme hledat způsob, jak kulturu prosadit ve ztížených podmínkách. Komunikujeme s epidemiology a připravíme metodiku toho, jak tyto akce budou muset vypadat a jaká pravidla budou muset splnit,“ řekl ministr. Zmínil také, že se jedná o tom, jak by mohlo v Česku pokračovat filmové natáčení, zvláště zahraničních štábů, které na základě pobídek přinášejí do ČR peníze.

Nájem nepůjde zvýšit

Vláda zároveň schválila opatření, podle něhož nepůjde během takzvané koronavirové krize zvyšovat nájemné bytů. Cenové moratorium bude automaticky ukončeno ke dni, kdy budou zrušena mimořádná opatření. Vláda jej případně může ukončit i dříve, pokud to uzná za vhodné.

„V situaci, kdy se řada domácností potýká s poklesem příjmů, je toto opatření potřeba. Vláda už podala pomocnou ruku lidem, kteří nemají z čeho nájem zaplatit. My na to na to navazujeme a přicházíme s ochranou nájemníků, kteří sice nájem platit zvládají, ale jeho případné navýšení už by jejich rodinný rozpočet neunesl. Díky moratoriu budou mít jistotu, že jim v dnešní nelehké situaci náklady na bydlení neporostou,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Prouza ocenil, že vláda přijala argumenty zástupců podnikatelů

Vláda podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy konečně přijala argumenty podnikatelských organizací. Reagoval tak na to, že dnes kabinet na základě epidemiologického vývoje nemoci covid-19 uspíšil svůj harmonogram otevírání obchodů a dalších provozoven. Podle Prouzy přispěl k urychlení uvolňování souvislý tlak na vládu i jednání s epidemiology, sdělil dnes ČTK.

Prouza ocenil, že vláda přestane bránit lidem v běžných věcech, jako je nákup jarních bot pro děti. Uznala tak podle něj, že zdraví lidí lze úspěšně chránit promyšlenými opatřeními uvnitř obchodů. "Vyplatilo se, že jsme spolu s prezidentem Hospodářské komory Vladimírem Dlouhým znovu a znovu předkládali návrhy na hygienická opatření a že jsme nepolevili v tlaku na vládu, aby dále neprohlubovala krizi české ekonomiky," řekl dále.

Vláda by se v přístupu měla podle Prouzy inspirovat, tak aby otevřený dialog fungoval i dalších oblastech.

Prodloužení nouzového stavu?

Vláda na dnešním zasedání měla také diskutovat mimo jiné o prodloužení nouzového stavu, který v současnosti platí do 30. dubna. Ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) to považoval za nutné, Babiš ale dosud prodloužení nepodporoval.

ON-LINE ke koronaviru ZDE

"Pokud nebudeme potřebovat žádné z oprávnění, které nám dává krizový zákon, tak nouzový stav nebude potřeba," vysvětlil Hamáček už v pondělí.

Pražský městský soud také ve čtvrtek zrušil s účinností od 27. dubna čtyři opatření ministerstva zdravotnictví, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb a maloobchod. Podle rozsudku jsou nezákonná, protože je vláda nepřijala podle krizového zákona.

Soudní senát tak vyhověl žalobě experta na zdravotnické právo Ondřeje Dostála, který opatření kritizoval jako svévolná, chaotická a nesrozumitelná. Rozhodnutí pražského městského soudu je pravomocné, ministerstvo si může podat kasační stížnost.

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka verdikt soudu potvrzuje, že pouze za nouzového stavu lze přijímat krizová opatření na boj s koronavirem. Ministerstvo zdravotnictví bude hledat řešení, jak vyhovět soudu a současně zachovat opatření, která jsou klíčová pro omezení šíření epidemie.

"Je to jen další potvrzení toho, co říkáme dlouhodobě. Pouze za nouzového stavu lze přijímat krizová opatření na boj s koronavirem," uvedl Hamáček, který je též předsedou Ústředního krizového štábu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) prohlásil, že rozhodnutí bude respektovat, ale přijde mu absurdní. "Rozhodnutí soudu plně respektuji. Osobně mi ale přijde absurdní. Nechápu, že soud ruší opatření vlády, která v Česku zcela evidentně zachránila tisíce lidských životů a díky kterým jsme celou tu epidemii tak úspěšně zvládli," řekl Babiš serveru iDnes.cz.