Porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů. Tak Ústavní soud ve středu zdůvodnil své rozhodnutí, kterým zrušil část volebního zákona. Koalicím stran a hnutí tak nově postačí pro vstup do Sněmovny získání pěti procent hlasů. Jelikož nemá časový odklad, dopadne již na letošní podzimní sněmovní volby.

"Respektuji verdikt Ústavního soudu. Svolám neprodleně jednání s ostatními politickými stranami, kde ministerstvo vnitra představí možné alternativy řešení," napsal na twitteru šéf rezortu Jan Hamáček (ČSSD).

Respektuji verdikt ÚS. Svolám neprodleně jednaní s ostatními politickými stranami, kde @vnitro představí možné alternativy řešení. — Jan Hamáček (@jhamacek) February 3, 2021

Ochotu jednat naznačil ve svém tweetu i předseda Senátu Miloš Vystrčil. "Rozhodnutí Ústavního soudu samozřejmě respektuji a je akutní výzvou pro obě komory našeho Parlamentu. Senát je připraven iniciovat okamžitá jednání," napsal.

Rozhodnutí Ústavního soudu samozřejmě respektuji a je akutní výzvou pro obě komory našeho Parlamentu. @SenatCZ je připraven iniciovat okamžitá jednání. — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) February 3, 2021

Návrh na zrušení pravidel, která znevýhodňují menší strany a jeich koalice, podalo 21 senátorů z různých klubů již na konci roku 2017. Tehdy za ně jednal Jiří Šesták (STAN). "Jsem velmi rád, že jsme se dočkali tohoto okamžiku, byť po třech dlouhých letech, a chtěl bych touto cestou poděkovat všem svým bývalým kolegům senátorům za podporu návrhu," reagoval na verdikt ÚS Šesták. "Domnívám se, že se udělal velký krok k posíléní pravního státu," dodal.

"Ústavní soud po třech letech od podání návrhu na přezkum zákona vyhověl stížnosti skupiny senátorů a zrušil ustanovení týkající se nespravedlivého přepočtu hlasů na mandáty a procentního kvóra hlasů pro koalice. O přezkum požádala skupina senátorů proto, že považovala volební systém za nespravedlivý," připomněl na tiskové konferenci také předseda senátorského klubu STAN Petr Holeček.

"Nález Ústavního soudu je bezpochyby pozitivní zprávou - a to nejen pro podepsané senátorky a senátory, ale i pro podepsané voliče. Je to cesta ke spravedlivému volebnímu systému. Hlasy voličů mají mít ve volebním systému stejnou váhu, což ten dosavadní neumožňoval, a malé strany potřebovaly pro zisk mandátu více hlasů, než strany velké. Za klíčové považujeme i zrušení klauzule, která deformovala rovnou politickou soutěž a omezovala spolupráci politických uskupení," doplnil Holeček.

"Pro mě je to dneska svátek demokracie. Je to svátek ústavy České republiky a chci ocenit odvahu kolegů senátorů a také odvahu Ústavního soudu, že se rozhodl do volebního systému, který skutečně byl nespravedlivý sáhnout, a že dokonce neváhal říci, že se před dvaceti lety mýlil," zdůraznil europoslanec a právník Stanislav Polčák.

Reakce opozičních stran

Opoziční strany verdikt soudu vesměs vítají. "Ústavní soud potvrdil dlouhodobý názor Pirátů i Starostů, že hlasy voličů musí mít stejnou váhu. Jsme připraveni jednat tak, abychom mohli rychle doplnit volební zákon a volby se mohly řádně konat. Na koaliční spolupráci Pirátů a Starostů se verdiktem samozřejmě nic nemění," ubezpečil na twitteru šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Ústavní soud potvrdil dlouhodobý názor Pirátů i Starostů, že hlasy voličů musí mít stejnou váhu. Jsme připraveni jednat tak, abychom mohli rychle doplnit volební zákon a volby se mohly řádně konat. Na koaliční spolupráci Pirátů a Starostů se verdiktem samozřejmě nic nemění. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) February 3, 2021

V obdobném duchu se vyjádřila i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "Koalici jsme ustanovili nejen, abychom napravili nespravedlnost volebního systému, ale zejména proto, abychom ukázali, jak moc nám jde o ukončení vlády oligarchy opřeného o spojenectví s panem Zemanem. Na tom se nic nemění. Za to budeme SPOLU a jednotně bojovat," tweetovala.

Koalici jsme ustanovili nejen, abychom napravili nespravedlnost volebního systému, ale zejména proto, abychom ukázali, jak moc nám jde o ukončení vlády oligarchy opřeného o spojenectví s panem Zemanem.



Na tom se nic nemění. Za to budeme SPOLU a jednotně bojovat. @SpoluKoalice pic.twitter.com/vRfZgbxvQY — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) February 3, 2021

Poslanec KDU-ČSL Marián Jurečka pak zdůraznil nutnost rychlé reakce. "Parlament bude muset jednat nad úpravou volebního zákona rychle, protože bohužel musíme počítat i s obstrukcí prezidenta a lhůtami pro jeho případné veto a nutnost jeho přehlasovaní. Hledání řešení nebude jednoduché, nyní se ukáží charaktery a vůle najít dobré řešení," uvedl.

Parlament bude muset jednat nad úpravou volebního zákona rychle, protože bohužel musíme počítat i s obstrukcí prezidenta a lhůtami pro jeho případné veto a nutnost jeho přehlasovaní.

Hledání řešení nebude jednoduché, nyní se ukáží charaktery a vůle najít dobré řešení. — Marian Jurečka (@MJureka) February 3, 2021

O hledání řešení mluvila i právnička a členka ČSSD Kateřina Valachová. "Ústavní soud potvrdil, že hlas každého občana má a musi mit ve volbách stejnou sílu a váhu. Je teď na nás zákonodárcích schválit nová pravidla pro volby co nejjrychleji. Shodnout se musi sněmovna a senát," míní.

Ústavní soud potvrdil, že hlas každého občana má a musi mit ve volbách stejnou sílu a váhu. Je teď na nás zákonodárcích schválit nová pravidla pro volby co nejjrychleji. Shodnout se musi sněmovna a senát. — Kateřina Valachová (@katavalachova) February 3, 2021

Bývalý poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek zase upozornil na skutečnost, že současný předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský byl v okamžiku, kdy ČSSD A ODS rozhodly úpravy volebních pravidel oslabit šance menších stran, vicepremiérem vlády Miloše Zemana.

"Velký den Pavla Rychetského: Jako místopředseda Zemanovy vlády pro legislativu zpracoval a prosadil před dvaceti lety novelu volebního zákona. Na návrh Václava Havla Ústavní soud část zákona zrušil. Dnes v roli předsedy Ústavního soudu Rychetský definitivně potvrdí, že tenkrát jednal protiústavně," zdůraznil Kalousek na twitteru.