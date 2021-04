Původní technické potíže s on-line výukou se částečně podařilo díky finanční injekci ministerstva školství vyřešit. Počet žáků s tímto problémem klesl z 250 tisíc na pětinu. Avšak do vzdělávání na dálku se stále vůbec nezapojilo kolem deseti tisíc žáků.

Zdroj: DeníkPodle České školní inspekce (ČŠI) se zavedením distanční výuky někde otáleli ještě na podzim. „Škol, které s ní začaly až v zimě 2020 nebo dokonce až od února 2021, jsme identifikovali zhruba dvě procenta,“ sdělil Deníku náměstek ČŠI Ondřej Andrys. V některých případech proto inspekce podá návrh na odvolání ředitele.

Na včerejší bilanční konferenci Univerzity Karlovy Rok s covid-19. A jak dál? zaznělo, že učitelé ani v netradičních podmínkách v látce příliš neškrtali. „Docházelo k tomu hlavně v pasážích, které sami nemají moc rádi, třeba matikáři jako první obětují základy technického kreslení,“ řekl šéf Asociace ředitelů ZŠ Michal Černý.

Zároveň připojil zajímavý poznatek, že v onlinové době se přirozenými lídry sboroven stali mladí kantoři, kteří mají moderní technologie v malíčku. A zazněl i apel ministra školství Roberta Plagy, že pokud některý ředitel brání inovativním přístupům, neměli by to kreativní učitelé vzdávat a zapojit do diskuse rodiče či zřizovatele.

Zajímavý pohled do kantorovy duše přinesl výzkum společnosti Člověk v tísni. Vyplynulo z něj, že pouze necelá pětina učitelů vnímá distanční výuku neproblematicky, desetina shledává výrazné obtíže u více než 30 procent žáků.

Pomocnou ruku hledali především u svých kolegů a vedení školy. Téměř polovina uvedla, že nedůvěřuje informacím vlády k epidemii, Babišův kabinet kladně hodnotilo jen 29 procent respondentů.