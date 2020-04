Vláda chce prodloužit nouzový stav. Trvat by měl do 25. května

Vláda v pátek schválila žádost ministerstva zdravotnictví o prodloužení nouzového stavu. Potvrdil to ministr vnitra a šéf ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD). Rozhodnout tak musí poslanci. Nouzový stav nyní platí do 30. dubna a Hamáček již dříve avizoval, že by měl být prodloužen do 25. května.

Jednání Sněmovny k nouzovému stavu | Foto: ČTK

Schůze Sněmovny k prodloužení nouzového stavu by mohla podle předsedy Sněmovny Radka Vondráčka začít 28. dubna dopoledne. Doufá, že se podaří uspořádat schůzi v redukovaném režimu, které by se účastnilo 102 poslanců. První den studie imunity: Otestováno bylo 3829 lidí. Nejvíce v Praze Přečíst článek › On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE. "Doufám, že to všechno zvládneme během jednoho dne, a máme rezervu: středu," řekl. Sněmovna ve zhruba polovičním počtu poslanců nouzový stav už jednou prodloužila. Nouzový stav v Česku platí od 12. března, vláda ho chtěla počátkem dubna prodloužit do 11. května, Sněmovna však souhlasila s prodloužením jen do 30. dubna. Další prodloužení původně nepovažoval za nutné premiér Andrej Babiš a zástupci hnutí ANO ve vládě, potřebné bylo podle ČSSD. Nyní podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) s prodloužením nouzového stavu souhlasí všichni ministři. Pohled na věc zřejmě ovlivnilo čtvrteční rozhodnutí soudu, které přimělo kabinet omezení volného pohybu, maloobchodu a služeb schválit jako krizová opatření vlády podle krizového zákona. Nouzový stav tak musí pokračovat, aby mohla omezení zůstat v platnosti. Podmínky cestování: Lidé musejí mít platný test, zajistí si ho sami Přečíst článek ›

Autor: ČTK, Redakce