Mateřinky oficiálně nikdy nebyly vládou uzavřeny, většina jejich zřizovatelů ale v návaznosti na ostatní školy přerušila i provoz MŠ.

Děti i jejich rodičové zůstali doma. Včetně toho, že měli nárok na ošetřovné.

To se s postupným otevřením mateřinek změní. „S obnovením provozu přijdou rodiče dětí o ošetřovné.

Pokud mateřská škola provoz nepřerušila, rodiny dětí na ošetřovné nedosáhly, i když rodiče své děti do školky neposílali. Otevřené mateřské školy zůstaly poloprázdné. Navštěvovala je méně než desetina obvyklého počtu dětí,“ popisuje Radek Sárközi, šéf profesního spolku Pedagogická komora.

Volba rodičů

Jeho zástupci z řad pedagogických pracovníků o víkendu spustili petici, aby mohli rodiče dále čerpat ošetřovné i tehdy, pokud bude mateřská škola otevřena, ale rodiny nebudou chtít riskovat a své dítě do školky nepošlou.

Čistit a větrat

Ministerstvo školství o víkendu představilo základní hygienická pravidla pro mateřinky. Na rozdíl od dalších typů škol nebude počet dětí v mateřince omezen na 15, může jich být až 24.

Školky by však dle ministerstva měly denně dezinfikovat povrchy (kliky, stoly, hračky), na toaletách by měla být mýdla s dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky.

A pokud to jde, děti by měly trávit co největší část výuky venku. Vnitřní prostory by se pak měly minimálně jednou za hodinu na pět minut větrat. „Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí,“ uvedlo ministerstvo.

Naopak rodičové či doprovázející osoby musejí mít na sobě roušku vždy a v MŠ se smějí zdržovat jen „nezbytně dlouhou dobu“. Do MŠ nesmí dítě ani osoba, která má jakýkoliv příznak nemoci covid--19. Rodiče budou při zahájení výuky podepisovat čestné prohlášení, že jejich potomek žádné příznaky nemá.