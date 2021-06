Senioři kvůli covidu zaplavili internet. Počítače ovládají daleko lépe než dříve

Zavřené obchody, zhoršené cestování, méně kontaktů s příbuznými. I takové byly dopady koronaviru na lidi starší 65 let. Byly pro ně o to horší, že valná část z nich patří mezi rizikové. To vše ale vedlo i k tomu, že ovládají počítače daleko lépe než předtím.

Senioři a práce na počítači. Ilustrační snímek | Foto: Irena Matysová