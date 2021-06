V Česku pokračuje rozvolňování vládních opatření zavedených proti šíření nemoci Covid-19. Od pondělí 24. května se po téměř půl roce znovu otevřely pro turisty hotely, penziony a další ubytovací zařízení. Pokud ovšem plánujete wellness, máte smůlu. Tyto služby nadále povolené nejsou. Podle Václava Stárka z Asociace hotelů a restaurací České republiky je toto omezení zbytečné.

Hotelová recepce. | Foto: Shutterstock

„Domnívám se, že spolu s otevřením mohly být povoleny i wellness služby, na druhou stranu věříme, že nejpozději do 14. června budou služby otevřené kompletně,“ podotýká předseda asociace. Pokud se o víkendu chystáte na rekreaci, redakce Deníku připravila přehled, na co se připravit a co mít s sebou.