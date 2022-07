Serveru uvedl, že ministerstvo chystá návrh na zrušení odstupu 1,5 metru kvůli námitkám spolku Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL). Podle nich nejde na lesních cestách vůbec cyklisty při současné legislativě předjet.

Stále děláme stejné chyby, za volantem nemá smysl spěchat, soudí instruktor

Debata o úpravě se objevila na sociálních sítích ve stejný den, kdy na silnici z Rovenska do Lestkova v Českém ráji havarovalo šest cyklistů poté, co se je snažil řidič osobního auta předjet. Cyklisté jeli ve dvou řadách, řidič do jednoho cyklisty narazil a nakonec popadali všichni.

Podle Kupky statistiky ukazují, že nebezpečí nehody při předjíždění v malé rychlosti je malá. „To jsou racionální podklady pro diskusi, která by měla mít co nejvíce věcnou povahu,“ podotkl Kupka.