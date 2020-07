Schillerová o snížení DPH na potraviny neuvažuje. Ceny by prý stejně neklesly

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) neuvažuje o snížení DPH na potraviny, které chce navrhnout Svaz obchodu a cestovního ruchu. Uspořené desítky miliard by zůstaly ve zvýšených maržích obchodních řetězců a lidem by to potraviny nezlevnilo. Schillerová to dnes uvedla v pořadu Otázky Václava Moravce.

Prodejna potravin, diskont - ilustrační foto | Foto: ČTK

Opozice většinou souhlasí se snížením daně z přidané hodnoty (DPH) na potraviny z 15 procent na deset. ODS či TOP 09 chtějí jednu nižší sazbu DPH, a to desetiprocentní, pro veškeré položky, které nyní podléhají některé ze snížených sazeb. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza před týdnem uvedl, že svaz snížení DPH na potraviny po vzoru Německa navrhne. Podle Schillerové není Česko v situaci Německa, kde si jednak řetězce nedovolí po snížení DPH ceny nesnižovat, a také jde z větší části o domácí firmy, zatímco v Česku jsou převážně zahraniční sítě, takže příjmy z vyšších marží by navíc nezůstaly v Česku. Perverzní situace. Svaz obchodu navrhne snížení DPH na potraviny, uvedl Prouza Přečíst článek › Podle Schillerové by naopak bylo načase, aby se tuzemské obchodní řetězce o marže podělily s lidmi, protože je mají již v současnosti nehorázně vysoké. Ministryně zároveň uvedla, že v příštím roce bude schodek rozpočtu vyšší, než před krizí zvažovaných 40 nebo 50 miliard korun. Přesné číslo ale nechtěla uvést. Na návrhu začne ministerstvo pracovat v srpnu a předložit vládě jej hodlá do konce září. O měsíc později má jít do Poslanecké sněmovny. Pro letošní rok ministerstvo počítá se schodkem 500 miliard korun.

Autor: ČTK