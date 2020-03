Pomoc pro lidi v karanténě. Česká pošta připravila bezkontaktní doručování

Česká pošta připravila pro lidi v karanténě kvůli koronaviru bezkontaktní způsob doručování. I zásilky určené do rukou adresáta mu doručovatel uloží do schránky, nebo je nechá na poště, kde si je bude moci do měsíce vyzvednout. Opatření domluvila s Českým telekomunikačním úřadem. Uvedl to dnes generální ředitel Roman Knap.

Česká pošta, pobočka, klienti - ilustrační foto | Foto: ČTK

Online reportáž Pošta dnes také převezme z tiskárny v Ústí nad Labem druhou zhruba polovinu z téměř pěti milionů letáků ministerstva zdravotnictví s informacemi o koronaviru. S roznášením do schránek začne ve čtvrtek. Již během úterka a dneška doručovatelé roznášejí první část letáků. Fronty před obchody i prázdná centra měst. Karanténa ochromila život v Itálii Přečíst článek › Putovaly zejména na Moravu, ale distribuují se i v některých oblastech Česka. Například v Průhonicích u Prahy se roznášely dnes dopoledne. Do konce týdne by měla pošta letáky doručit na všechny adresy. U bezkontaktního doručování je podle Knapa nutné, aby se dopředu doručovatel dozvěděl, že je adresát v karanténě, případně bude bezkontaktně doručovat do oblastí, které budou jako karanténní označeny příslušnými úřady. Pandemii koronaviru by mohlo zastavit jaro, doufají lékaři Přečíst článek › Doručovatelé a zaměstnanci na přepážkách ode dneška dostávají dezinfekční gely a spreje. Těch má podnik zásobu zhruba 10 tisíc a další má objednané. Zároveň zavedl častější úklid a dezinfekci prostor poboček i dalších objektů. Respirátory a roušky má nakoupené již z dřívějška, ale zatím je pošťáci nepoužívají. Pošta má celkem 3200 poboček a zaměstnává okolo 7500 doručovatelů. Zhruba 2800 z necelých 30 tisíc zaměstnanců má malé děti ve věku šest až deset let, které po uzavření škol zůstanou doma. Během dneška má mít vedení podniku vyčísleno, kolik zaměstnanců zůstane s dětmi doma a jak se to dotkne chodu firmy.

Autor: ČTK