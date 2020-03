„Vyhlášení nouzového stavu je správné. Máme 96 pozitivních nálezů, dalších 143 vzorků analyzuje 13 laboratoří. Nouzový stav nařizuje vláda od 14. hodin 12. března 2020 na dobu 30 dnů kvůli výskytu a šíření koronaviru,“ oznámil v úvodu tiskové konference premiér Andrej Babiš.

Rizikové oblasti



země mimo EU:

Čína, Írán, Korea



země EU:

Belgie, Dánsko, Francie, Holandsko, Itálie, Německo, Norsko, Rakousko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie



Slovensko umožní vstup do země jen lidem, kteří mají v zemi trvalý či přechodný pobyt či jiné povolení k pobytu.

Vláda zároveň od pátku zakazuje veškeré akce s účastí nad třicet osob. Zákaz se bude rovněž vztahovat i na stravovací zařízení, sportoviště a veškerá zábavní zařízení - a to až do odvolání. "Zákaz se nevztahuje na schůze veřejných orgánů," dodal Babiš.

Od šesté hodiny ranní se také zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách služeb jako jsou hudební a společenské kluby, sportoviště, posilovny, přírodní i umělá koupaliště či veřejné knihovny a galerie.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že zavede kontroly na hranicích s Německem a Rakouskem. Bude zakázáno přecházet hranice jinde než na jedenácti hraničních přechodech. Do Česka budou mít zakázán přístup cizinci z rizikových oblastí. Čeští občané mají rovněž zakázán vstup do těchto oblastí. Kdo poruší zákaz vycestování, spáchá trestný čin.

"Je možné udělit výjimku. Bude udělena řidičům kamionů, nákladních vlaků, příslušníků integrovaného záchranného systému a pilotů. Jde nám o to co nejvíce srazit mezidenní nárůsty počtu nakažených," upřesnil Hamáček.

Na otázku, jak se lidé ze zahraničí dostanou zpátky do Čech, Hamáček uvedl, že do pátku je možné využít autobus nebo vlak, poté pouze osobní dopravu. "Všem českým občanům v zahraničí bude umožněn návrat. Pokud ale přijedou z rizikových oblastí, budou muset strpět preventivní karanténu," zdůraznil.

‼️ Aktuální informace pro cestující #Ceskedrahy s ohledem na opatření @strakovka ke zvýšenému výskytu #koronavirus. Od páteční půlnoci rušíme mezinárodní dopravu. Vlaky budou jezdi po státní hranici a poté se budou vracet zpět. Všechny mezinárodní jízdenky lze vracet bezplatně. — České dráhy, a.s. (@ceskedrahy_) March 12, 2020

České dráhy s ohledem na opatření vlády od páteční půlnoci ruší mezinárodní dopravu. "Vlaky budou jezdit po státní hranici a poté se budou vracet zpět. Všechny mezinárodní jízdenky lze vracet bezplatně," napsal národní dopravce na twitteru.

Opozice i prezident opatření vítají

Opoziční politici vládní kroky komentují pozitivně. Vládu podle České televize vyzývají, aby zajistila dostatek prostředků zdravotnickým zařízením.

„Jako opoziční politik nemám úplné informace, nezbývá mi proto než respektovat a podpořit rozhodnutí vlády o nouzovém stavu. Věřím, že může pomoci situaci řešit. Zároveň bych vyzval premiéra, aby okamžitě reagoval na nedostatek respirátorů a zdravotnického materiálu pro lidi v první linii,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.

„Pokud máme krizi zvládnout, musí být lékaři, sestřičky, ale i hasiči, policisté aj. plně vybaveni. Není možné, aby čelili pandemii koronaviru bez dostatečného vybavení. Proto budu chtít po premiérovi a ministrovi zdravotnictví, aby veřejnost informovali, kdy toto vybavení bude dodáno,“ dodal.

Prezident Miloš Zeman označil vládní opatření za nezbytná. Veřejnost varoval před zbytečnou panikou. „Prosím, dodržujte stanovená pravidla. Zároveň vás všechny prosím, nepodléhejte strachu a panice .Naše země vždy dokázala překonat všechna protivenství. Dokážeme to i nyní,“ cituje prezidenta Česká televize.

Prodloužení lhůty daňových přiznání

Kvůli situaci ohledně nákazy nebezpečným koronavirem vláda rovněž rozhodla, že všechny fyzické osoby mohou podat daňové přiznání až do 1. července, tedy o tři měsíce později, než tomu bylo doposud. Lidé tak nemusí mít obavy, že by je čekala nějaká sankce, pokud by březnový termín nestihli.

"Všem fyzickým osobám umožníme podat daňové přiznání a uhradit daň bez sankce o tři měsíce později, a to bez nutnosti prokázat důvody související s koronavirem," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

V Česku bylo k dnešnímu dni na koronavirus pozitivně otestováno 116 lidí. Podle Babiše je v součanosti v karanténě přibližně 1200 lidí.