ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

„Pobyt ve škole bude určitou kombinací vzdělávacích a volnočasových aktivit. Žáci, kteří budou přítomni ve třídách, samozřejmě nebudou vzděláváni stejným způsobem a ve stejném rozsahu jako před nouzovým stavem. Musí být totiž zajištěna také určitá srovnatelnost vzdělávání všech žáků dané školy, tedy těch, co budou sedět v lavicích, i těch, kteří se budou nadále učit distanční formou,“ sdělil Deníku náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Dotazníky pro rodiče

Z toho vyplývá, že hlavní tíha bud spočívat na vedení škol. Některé z nich už nyní rozesílají dotazník, aby zjistily zájem rodičů. Ředitel ZŠ Kunratice Vít Beran vnímá rozhodnutí o částečném návratu do tříd jako státní podporu zaměstnanosti. „V pondělí jsme spustili velkou anketu pro rodiče, která se týká online učení. Ptáme se i na to, z jakého důvodu by chtěli dát v květnu dítě do školy, a to buď do 13 nebo 16 hodin,“ uvedl.

Odhaduje, že zájem projeví 30 procent rodičů, neboť řada z nich má mladší děti, je na home office nebo se bojí nákazy. Navíc v jeho škole funguje online příprava velmi dobře a kombinovaná výuka by vše dost zkomplikovala.

O jednu starost méně budou mít v MŠ a ZŠ Plzeň-Božkov, jež se otevřou zároveň, tudíž bude muset fungovat školní jídelna. Dotazníky tady budou rodičům rozesílat až po květnových svátcích. „Počítám, že se přihlásí zhruba polovina z nich, ale vím, že děti by se už do školy vrátily rády,“ říká ředitelka obou zařízení Hana Stýblová. Z jejího pohledu by bylo ideální, aby se patnáctičlenné skupiny tvořily z žáků stejné třídy. Pak by se učitelé víc věnovali jim, zatímco domácí učení by se omezilo hlavně na zadávání úkolů. „Nemá cenu, aby děti jen seděly v lavicích a dělaly úlohy v rouškách, když je doma mohou dělat bez omezení,“ dodává Stýblová.

Nové příležitosti

V ZŠ Tyršova v Nymburku už rodiče informovali, že se nebudou zlobit, pokud své dítě nechají doma. Kdyby se přihlásili všichni, museli by utvořit 28 skupinek, na což nemají dost tříd a možná ani pedagogů. „Je jasné, že nebude probíhat řádné vyučování, ale prostřídají se činnosti z různých předmětů – český jazyk, anglický jazyk, matematika, přírodověda, kreslení a zpěv. Půjde o zábavné strávení dopoledního času pod vedením pedagogického pracovníka. Špatné známky dávat rozhodně nebudeme,“ píše se v oběžníku.

Podobně to vidí i Ondřej Andrys, který doporučuje, aby se školy soustředily pouze na vybraná témata profilových předmětů a procvičovaly to, co bylo již dříve probráno.

Vít Beran v současné mimořádné situaci vidí i příležitost uskutečnit to, co se léta zavést nepodařilo, například digitalizaci. „Budu se ptát svých učitelů, co nového se naučili a co z toho využijí od září. Někteří třeba navrhnou, že budou učit méně, ale o to víc do hloubky, což bych vnímal jako krásný výsledek nepěkné krize, který by posunul kvalitu vzdělávání dál.“