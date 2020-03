Nemáme roušky ani další ochranné pomůcky. Chodíme přitom ošetřovat hlavně seniory, stěžují si sestry z agentur domácí péče. Na dodávku zdravotnických prostředků prý čekají jako na smilování. „Jsme přece jen v první linii a potřebujeme chránit sebe i pacienty,“ vysvětluje Ludmila Kučerová z Charity Česká republika. Její kolegyně totiž každý den navštíví desítky starých lidí v jejich vlastních domovech. Převazují jim rány, berou krev a podávají léky.

Chybět budou i jehly

Zdravotnické pomůcky se nedostávají ani lékařům.Problémy mají hlavně soukromé ambulance, podle šéfa pražské motolské nemocnice Miloslava Ludvíka už se ale tenčí i zásoby nemocnicím. Hlavně těm menším. „A bude hůř. Německá vláda totiž zakázala vývoz zdravotnického materiálu, a to nejenom takového, který se v Německu vyrobí, ale i aktuálních skladových zásob,“ tvrdí Ludvík. V některých špitálech se proto podle něj vyvíjí situace dramaticky. Budou jim chybět nejenom respirátory, ale třeba i jehly.

Někteří zdravotníci už kvůli tomu varují: místo abychom pomáhali nemocným, můžeme brzy sami hromadně skončit v karanténě.

Další dokonce uvažují o tom, že poskytnutí pomoci přímo odmítnou. „Už jsem to slyšel a je to docela možné. Sám mediky učím: Ukončete poskytování první pomoci a resuscitaci v okamžiku, kdyby vám šlo o vlastní zdraví či život,“ potvrdil Deníku viceprezident České lékařské komory Zdeněk Mrozek.

Podle právníka Ondřeje Dostála by to navíc nemohl lékařům nikdo vyčítat. „Stát nese odpovědnost za to, že jim zajistí ochranné pomůcky k práci, což ale neudělal,“ říká. V roce 2011 se navíc podle něj dostala do zákona o zdravotních službách formulka, podle které mohou zdravotníci poskytnutí péče skutečně odmítnout. „A to v okamžiku, pokud by byli sami zvláště ohroženi nákazou,“ přiblížil.

Pomůcky dodáme

Šéf resortu Adam Vojtěch ale slibuje, že stát do konce týdne pomůcky zajistí. O podobném opatření, jaké chce zavést Německo, ale neuvažuje. „Taková pravomoc ze zákona neexistuje,“ vysvětluje mluvčí resortu David Šíma. Ministr podle něj může v naléhavém případě jen vydat mimořádné opatření. Totéž si myslí i Miroslav Palát z České asociace dodavatelů zdravotnických prostředků. „Evropský trh je volný, omezovat ho nelze,“ říká. Platí to prý i pro Německo.