Ministři konkrétní okresy nejmenovali, z dat ministerstva zdravotnictví ale vyplývá, že více než 300 případů na sto tisíc obyvatel za týden, což bylo stanoveno jako hranice, bylo dosaženo v deseti okresech.

Jsou to Ostrava-město (416), České Budějovice (412), Prostějov (376), Brno-venkov (347), Prachatice (339), Přerov (328), Opava (324), Karviná (305), Šumperk (305) a Olomouc (300). Blízko hranice je také Brno-město (299), Plzeň-město (272), Praha-východ (271), Frýdek-Místek (269), Nový Jičín (266) a Kolín (273).

Krizový štáb se podle Hamáčka zabýval vývojem epidemie. Pokud se vezme počet hospitalizovaných v poměru k počtu nakažených, čísla jsou podle Hamáčka lepší než v minulých vlnách epidemie. Řešila se také situace ve školách, podle Hamáčka je prioritou, aby školy zůstaly otevřené.

Rada vlády pro zdravotní rizika podle Vojtěcha dnes ráno probírala pravidla testování pro školy a souhlasila také s povinným nošením respirátorů pro neočkované učitele od pondělí 1. listopadu. "Nechtěl bych, aby to vypadalo, že nákaza se ale šíří jen ve školách," řekl ministr zdravotnictví. Nakažení ve školním věku ale podle něj tvoří významný podíl, navíc mohou hygienici ve školách nakažené dobře trasovat. Obdobné testování ve firmách ale zatím zavádět nechce.

Plošné testování ve školách

Ministerstva zdravotnictví a školství se minulý týden dohodla na tom, že 1. a 8. listopadu se uskuteční ve školách plošné testování. Týkat by se mělo okresů, kde je týdenní přírůstek nových případů vyšší než 300 na sto tisíc obyvatel. Podle nynějších dat o epidemii by se to podle Hamáčka mělo týkat osmi okresů, ministerstvo zdravotnictví ale situaci vždy jednou týdně vyhodnotí. Pokud se situace zhorší, je možné že se testování bude týkat více okresů.

Hamáček také řekl, že požádal ministerstvo zdravotnictví, aby odhadlo, kolik testů na covid bude do konce roku potřeba. Pokud to bude nutné, správa hmotných rezerv dokoupí další. Aktuálně jich má v zásobě asi 2,6 milionu testů, podle dřívějších informací MŠMT by to na tři kola plošného testování zřejmě nestačilo.