"Chtěl bych poděkovat všem, kteří se nechali naočkovat. Moc si toho vážíme a je to pro nás signál, že většina společnosti vnímá situaci tak, jaká je, a jsou zodpovědní," zahájil tiskovou konferenci dosluhující ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), který poděkoval také lidem, kteří poctivě dodržují nastavená protiepidemická opatření.

"Epidemie se skutečně stala epidemií neočkovaných. Troufám si tvrdit, že kdybychom zvýšili počty naočkovaných, tak bychom v zásadě mohli zítra zrušit veškerá protiepidemická opatření. Je to skutečně o tom, že nemáme dostatečnou proočkovanost," dodal Vojtěch.

Před rokem bylo v nemocnicích v této době 5000 pacientů s covidem-19, v současné době jejich počet přesáhl tisíc. Průměrný věk lidí na jednotkách intenzivní péče je kolem 60 let. Průměrný věk hospitalizovaných je 64 let, u očkovaných je to 75 let. Na jednotkách intenzivní péče (JIP) leží v průměru lidé ve věku 61 let, očkovaní ve věku 74 let.

"Není to tak, že ta nemoc postihuje ty nejvíce seniorní skupiny. Tam naopak dnes není ta situace tak dramatická, protože je to nejvíce proočkovaná skupina. Z lidí starších dvanácti let, pro které jsou vakcíny schválené, je nyní naočkovaných 66 procent.

Nejvíce rizikový scénář

"V tuto chvíli bohužel ta situace v České republice sleduje ten nejvíce rizikový scénář. To je nesporné. A rizika jsou dáná i do budoucna: zejména tou nižší proočkovaností, ale i vyčerpáním ochranného efektu po prvovakcinaci," prohlásil následně Vojtěch, který vyzval k podstoupení třetí posilující dávky vakcíny. "O vývoji epidemie rozhodne proočkovanost," zdůraznil.

Za ukázkový případ, co dnes způsobuje nízká proočkovanost, Vojtěch označil Moravskoslezský kraj, kde je nyní situace nejhorší.

Ani podle ředitele Ústavu zdravotmnických informací a statistiky (ÚZIS) není pochyb o tom, že epidemie sílí. "Zrychlení epidemie je o několik dnů rychlejší, než původní model ze srpna očekával," přiznal Dušek, který příčinu rovněž vidí v nízké proočkovanosti. Ta je v Česku až o desítky procent nižší než v některých evropských zemích.

Podle Duška budou čísla stoupat i následujícíh dnech a týdnech. "Nepochybně se Česká republika dostane na tři sta případů na sto tisíc obyvatel. To je jistota," zdůraznil šéf zdravotnických statistiků.

Pravděpodobnost, že se nakazí očkovaní, je podle něj z dostupných dat asi 25 procent. Vakcína proti těžkému průběhu brání u lidí nad 65 let z více než 84 procent. "Vidíme, že lidé v seniorním věku, kteří se třeba i dostanou do nemocnic, nepotřebují na JIP," dodal Dušek k účinnosti vakcíny.

Tím, že mutuje, je virus podle pneumoložky a náměstkyně ministra zdravotnictví Martiny Koziar Vašákové "čím dál chytřejší". V případě nakažlivější mutace delta, která nyní v Česku převažuje, má 40 procent nakažených nemoc s příznaky. Pokud je kvůli těžkému průběhu covidu-19 člověk hospitalizován na jednotce intenzivní péče, má jen asi poloviční šanci, že přežije, řekla Vašáková, která je zároveň přednostkou plicní kliniky Thomayerovy nemocnice.

Připomněla, že jsou v ČR dostupné léky na covid, takzvané monoklonální látky, které se ale musí podat v časné fázi onemocnění. Jsou vhodné i pro mladé lidi, kteří mají například vysoký krevní tlak či jsou obézní, byly podány i dětem. Pacient je může dostat asi v 80 nemocnicích, které mají urgentní příjem, na základě žádanky od praktického lékaře či specialisty.