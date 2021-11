Výrazně roste také počet úmrtí. Za posledních pět dní zemřelo s koronavirem 56 lidí, což je stejně jako za první dva říjnové týdny dohromady. Na neděli připadá 17 obětí, nejvíce přibližně za pět měsíců. Při dalších aktualizacích navíc mohou údaje za poslední dny ještě vzrůst. Celkem od začátku epidemie zemřelo v Česku s koronavirem 30 648 lidí.

Kvůli zrychlování epidemie vláda v pondělí schválila testování ve školách v osmi nákazou nejvíce zasažených okresech a také povinné respirátory pro neočkované učitele a roušky pro netestované žáky. Mezi zvažované kroky patří zákaz vstupu zaměstnanců bez dokladu o bezinfekčnosti na pracoviště. Kabinet znovu zkouší prosadit pravomoc pro policii pokutovat na místě právnické osoby za nedodržování protikoronavirových opatření.

Nejhorší situace je momentálně v Moravskoslezském kraji, kde na sto tisíc obyvatel připadá za posledních sedm dní 327 nakažených. Následuje Olomoucký kraj s incidencí 318. Naopak relativně nejlépe je na tom Karlovarský kraj, kde na sto tisíc obyvatel připadá v uplynulém týdnu 70 nakažených. Nižší než sto je incidenční číslo také v Královéhradeckém kraji, má tam hodnotu 89.

Zájem o očkování roste

S tím, jak epidemie zrychluje, roste také zájem o očkování. Zdravotníci v pondělí aplikovali 29 072 dávek vakcíny proti covidu. Je to o 15 300 dávek více než před týdnem. Od začátku vakcinace podali zdravotníci více než 12,1 milionu dávek. Ukončení očkování má v Česku 6,06 milionu lidí. Do ordinací praktických lékařů se v pondělí začala distribuovat vakcína Pfizer/BioNTech. Z lidí starších 12 let, pro které jsou vakcíny schválené, je nyní očkováno 66 procent, což podle odborníků k zastavení epidemie nestačí.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pondělí uvedl, že očkovací místa kvůli opětovnému zájmu o vakcíny rozšíří provozní dobu. Noví zájemci podle něj přicházejí pro první, ale i posilující třetí dávku. SMS, že na ni mají už nárok, podle Vojtěcha dostalo 600 tisíc lidí, do neděle byla aplikována 115 900 z nich. V současné době se vakcína aplikuje na 407 očkovacích místech.

Laboratoře v pondělí provedly přibližně 100 tisíc testů, zhruba o 20 tisíc více než před týdnem. U preventivních a plošných testů, které tvoří drtivou většinu prováděných testů, vzrostl podíl pozitivních z 1,38 procenta za předchozí pondělí na 2,29 procenta. V případě epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, podíl pozitivních stoupl ze 6,09 na 7,92 procenta. U diagnostické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, se podíl pozitivních zvýšil ze 9,95 na 15,14, procenta, což je nejvíce od dubna.

Od loňského začátku epidemie odhalily laboratoře v zemi 1 735 552 případů koronaviru. Většina lidí se již z nákazy vyléčila.