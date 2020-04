Všech pět nových úmrtí ve statistikách připadá na dnešní den. Nejvíce lidí od začátku epidemie zemřelo s covid-19 v pražských nemocnicích, a to 71. Následuje Moravskoslezský kraj s 20 oběťmi, střední Čechy hlásí 19 úmrtí a Karlovarský kraj registruje 17 úmrtí, uvedlo ministerstvo. Nejlépe je na tom Zlínský kraj, kde zatím s nákazou zemřel jeden člověk.

Nejvíce nakažených je dlouhodobě v Praze, dosud tam bylo potvrzeno 1574 případů. Na sto tisíc obyvatel připadá v hlavním městě téměř 116 nakažených. V Olomouckém kraji je na sto tisíc obyvatel bezmála 98 případů nákazy a v Plzeňském kraji evidují na sto tisíc obyvatel zhruba 92 nakažených. Naopak nejlépe na tom jsou jižní Čechy s 25 případy nákazy na sto tisíc obyvatel.

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Téměř 19 procent ze všech nakažených v Česku je věkové skupině 45 až 54 let. Lidé od 65 do 74 let se na celkovém počtu nakažených podílejí deseti procenty, lidé od 75 do 84 let více než šesti procenty a seniorů starších 85 let jsou mezi nakaženými necelá čtyři procenta.

Počet nových případů nákazy dnes večer pravděpodobně ještě vzroste. V sobotu v tuto dobu ministerstvo evidovalo 57 nových případů nákazy, nakonec se sobotní denní přírůstek dostal na 105. Přesto ale potřetí v řadě klesl. Výrazně se ale také proti předchozím dnům snížil počet provedených testů, což o víkendu bývá běžné.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) dnes v Partii televize Prima uvedl, že termín jednotných přijímacích zkoušek na střední školy chce oznámit v první polovině května. Doufá přitom, že se zkoušky budou moci uskutečnit v první půlce června. "Vystřelit datum a pak ho za tři nebo sedm dní měnit by bylo méně zodpovědné než říct, že v první polovině května vyhlásíme jasné datum," zdůraznil ministr.

Termín chce proto Plaga oznámit v okamžiku, kdy budou mít epidemiologové k dispozici údaje o koronavirové situaci za období Velikonoc. Pokud by se totiž vývoj epidemie v Česku zhoršil, mohly by se přijímačky "čistě teoreticky" posunout i do období letních prázdnin. "Všichni doufáme, že se to nestane," prohlásil Plaga.

Již nyní je jisté, že studenti budou mít na přijímačky pouze jeden pokus, přičemž zkouška bude mít na konečné rozhodnutí školy o přijetí uchazeče vliv z šedesáti procent. "Není to tak, že pokud někdo ten test nezvládne na svoje nejlepší maximum, tak bude odsouzen k tomu, že se už na tu školu vůbec nemůže dostat," vysvětlit ministr školství.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes Radiožurnálu řekl, že ve středu by mělo začít plošné testování, které by mělo ukázat promořenost populace. Týkat se bude Prahy, jižní Moravy, Litoměřicka a Litovelska. Lékaři by měli otestovat až 28 tisíc lidí.