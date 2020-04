Novým typem koronaviru SARS-CoV-2 se v České republice nakazilo již 7132 lidí. Na svých webových stránkách o tom informovalo ministerstvo zdravotnictví. Vyléčených pacientů přibylo od úterního večera zhruba o desetinu na 1989. V souvislosti s onemocněním zemřelo v Česku 208 osob, od středečního rána tak jejich počet narostl o čtyři.

Denní nárůst počtu lidí s covid-19 v úterý zpomalil. Za úterý přibylo 133 případů, zatímco v pondělí jich bylo zaznamenáno 154. Počet provedených testů v úterý stoupl z pondělních zhruba 6500 na 8301. Podíl nově zaznamenaných případů nemoci na celkovém počtu testů tak klesl z pondělních 2,37 procenta na úterních 1,6 procenta.

"Z onemocnění covid-19 se již vyléčilo 1 800 lidí. Podíl pozitivních osob v poměru s provedenými testy je 1,6 procenta, oproti předchozímu dni tedy opět klesl. V dlouhodobém měřítku tento podíl klesá kontinuálně. Opatření zafungovala, tak si to teď nepokazme," napsal odpoledne na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Podle informací hygieniků je nejvíce nakažených ve věkové skupině 45 až 54 let, a to téměř 19 procent. Asi deseti procenti jou v celkovém počtu nemocných zastoupení lidé z věkové skupiny od 65 do 74 let, senioři mezi 75 a 84 lety věku pak tvoří šest procent infikovaných. Seniorů nad 85 let jsou mězi nemocnými čtyři procenta.

České laboratoře ke středečnímu ránu provedly 186 918 testů, a to včetně opakovaných u stejného člověka. Za úterý bylo podle údajů ministerstva zdravotnictví provedeno 8301 testů, jejich počet se tak po pondělním poklesu vrátil na úrovně z posledních pracovních dnů minulého týdne.

Ministerstvo zdravotnictví spustilo ve spolupráci s firmou Rakuten Viber další komunikační kanál pro informování veřejnosti ohledně epidemie koronaviru. Jde o komunitu nazvanou Spolu proti koronaviru, která funguje v rámci populární komunikační platformy Viber. Do komunity se může přihlásit kdokoliv, kdo má na svém zařízení, tedy chytrém telefonu nebo počítači, stáhnutou aplikaci Viber.

V komunitě jsou uveřejňovány nejen příspěvky týkající se současné situace a vládních opatření ke covid-19, ale také nejrůznější rady pro veřejnost, jak se starat v době pandemie o své zdraví a zahrnuta jsou i videa a další materiály. Členové komunity se mohou zúčastnit anket na nejrůznější témata a vyjádřit v nich svůj názor. Od zaslání pozvánky 21. 4. má Viber komunita Spolu proti koronaviru již téměř 40 tisíc členů.

Smutné prvenství Prahy

Koronavirová epidemie nejvíc zasáhla Prahu (1659 nakažených), kde je téměř 122 nemocných na sto tisíc obyvatel. Následuje Olomoucký kraj, v němž hygienici evidují přibližně 104 případů na sto tisíc obyvatel. Naopak nejlepší situace je v Jihočeském kraji, kde na sto tisíc obyvatel případá asi 26 infikovaných.

Hlavní město drží smutné prvenství i v počtu úmrtí pacientů nakažených nemocí covid-19, lékaři jich zde evidují 76. Následuje Moravskoslezský (24) a Středočeský (20) kraj. Pouze jeden člověk naopak zemřel ve Zlínském kraji. Devět z deseti zemřelých připadá na pacienty v kategorii 65+, řada z nich měla i další zdravotní potíže.

Nákaza koronavirem byla v Česku poprvé odhalena 1. března, na konci stejného měsíce překročil počet nakažených hranici 3 300 osob. Ke konci dubna bude podle dřívějších odhadů Ústavu zdravotnických informací a statistiky v Česku asi deset tisíc pozitivně diagnostikovaných případů covid-19.