Výdaje bývají nejvyšší právě pro prvňáky, jistou výhodou ovšem je, že základní potřeby do výtvarné výchovy většinou dostávají od školy a přispívá na ně stát, další pomůcky můžou dostat díky příspěvkům města nebo kraje. V první třídě také bývají sponzorované pracovní sešity, odpadají tedy výdaje z učebnice.

Jako mnoho jiného spotřebního zboží se i školní potřeby dají pořídít v různých slevách (třeba povánočních), ale je dobré dbát na kvalitu věcí, protože musejí nějakou dobu vydržet a je známo, že děti je většinou nešetří.

Také je rozumné vyhnout se u školních potřeb motivům filmových a pohádkových hrdinů, které do půl roku vystřídají jiní, a dítě může mezi spolužáky čelit posměchu, že "je mimo". Ale jestli se vám podaří nenásilně přesvědčit svého čerstvého školáka, aby netrval na penálu s postavičkami z Toy Story, sami zasloužíte jedničku s hvězdičkou.

Orientační náklady na první rok ve škole:



* školní aktovka – 1500 Kč

* třídní fond – 300 Kč

* kompletně vybavený penál, sešity, obaly a desky na sešity – 500 Kč

* příspěvky na aktivity a kroužky pořádané školou (ročně) – 200 Kč

* kufřík s vybavením na výtvarnou výchovu, jako pastelky, vodovky, tempery, sada štětců, speciální kelímek na vodu, modelína, skicák, zástěra apod. – 500 Kč

* hygienické a další vybavení do třídy a do družiny (papírové kapesníky, toaletní papír, sirup do vody) – 150 Kč

* oblečení a boty na tělocvik, na ven i do tělocvičny – 1200 Kč

* přezůvky a pytlík na přezůvky – 350 Kč

* láhev na pití a krabička na svačinu – 300 Kč

* příspěvek na učebnice – 500 Kč

* obědy ve škole – měsíčně 600 Kč, ročně – 6000 Kč

* škola v přírodě – 2000 Kč

* družina – 250 Kč za pololetí, ročně – 2500 Kč

* návštěvy akcí, které se nehradí z třídního fondu – 200 Kč

* lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti – od 100 Kč

* SRPŠ (podporuje kulturní aktivity žáků, exkurze, sportovní soutěže…) – 300 Kč

* náklady na dopravu za rok (příklad: dítě 6–10 let, Pražská integrovaná doprava, 1. tarifní pásmo - dojezd až do Středočeského kraje, např. Říčany, Hostivice aj.) – 750 Kč



Celkem 17 350 Kč

