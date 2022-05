Podobná praxe už funguje v Německu. „Celé je to velmi rychlé a dá se říci, že zvíře o porážce ani neví. Je usmrceno střelnou zbraní vhodné ráže a to rovnou na pastvě, mezi ostatními kusy. Nepředchází tomu žádné nahánění do klece nebo izolace od ostatních, takže ve stresu není porážený kus ani jiné,“ popisuje praxi Kateřina Urbánková, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.