Pandemie koronaviru covid-19 se výrazně odrazila nejenom na zdravotních návycích lidí, ale podstatně změnila i způsob jejich nakládání s penězi. Tedy alespoň při placení. Zjistila to Česká bankovní asociace (ČBA) při dvou průzkumech.

Pandemie totiž podle ní podstatně omezila užívání hotovosti. „Češi se začali přiklánět k bezhotovostním platbám a také k bezkontaktnímu způsobu placení,“ konstatuje poradce ČBA Tomáš Hládek.

Obava z viru

Platit bezkontaktně začali v posledních měsících i ti, kteří tuto možnost předtím příliš nevyužívali. Konkrétně se jednalo o 35 procent lidí. „Zejména na začátku pandemie nebyl zmapován způsob a intenzita přenosu viru, lidé se proto vyhýbali manipulaci s penězi a jakémukoliv kontaktu s cizím předmětem, tedy i platebními terminály,“ dodal Hládek s tím, že podobné to bylo i jinde, takže některé evropské země zvýšily limit pro tento typ placení.

Čtvrtina Čechů navíc přiznala, že během pandemie hotovost z bankomatů přestala úplně vybírat. Překvapivě pouze pět procent z nich k tomu vedl strach z hotovosti a pětina uvedla, že v této době jednoduše hotovost nepotřebovala. Možností nákupu vzhledem k uzavřeným obchodům totiž moc nebylo. To potvrzuje i analýza České spořitelny, podle níž lidé omezili během nouzového stavu své útraty. „Vůbec nejhlubší deprese panovala koncem března, kdy se výdaje prováděné platebními kartami meziročně propadly o 24 procent,“ řekl mluvčí banky Filip Hrubý.

Platby hotovostí nebo na dobírku přitom během krize daleko více využívali senioři. Ale jak poukázala Komerční banka, i u nich se zvyklosti přece jen měnily. Například internetové bankovnictví si u ní v posledním měsíci pořídilo o 120 procent více lidí než v předkrizovém únoru.

Konec svobody

Ani tyto výsledky však zřejmě nebudou znamenat zánik hotovosti. Její zánik by podle 38 procent lidí znamenal omezení svobody. Šlo by je snáze kontrolovat. Loni si to myslelo jen 31 procent. Tento názor častěji zastávají lidé nad padesát let věku.