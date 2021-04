Protože vláda prodloužila omezení pohybu v zemi kvůli pandemické situaci, lidé nemohou opustit až na výjimky svůj okres. Pokud člověk chce vycestovat mimo povolené území, musí předložit prohlášení a na žádost ho ukázat policii. Pokud si můžete prohlášení vytisknout, Deník vám ho nabízí přímo zde v článku.

Formulář pro opuštění okresů je nezbytný, při kontrole ho vyžaduje policie. | Foto: Deník / Jana Kudrhaltová

Je zakázán pohyb mezi okresy. Pokud například mají lidé chalupu jinde, nebo jezdí přes týden do práce do jiného okresu, než žijí, musejí si vybrat jedno z míst. V tom, ve kterém žijí od začátku opatření, musejí setrvat po celou dobu. Do jiného místa nemohou.