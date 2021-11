Masivní rytí se nachází především podél břehu řeky Ohře, divoká prasata ale působí škody v podstatě v celé obci. Stranou nenechávají ani zahrádky, řada z nich má díry v oplocení, které skutečně vypadají tak, že je nadzvedl prasečí ryj. Jiní obyvatelé své zahrady opatřili pachovými ohradníky. Co s divočáky lidé zkusili, sdílejí na sociálních sítích.

„Ona ta prasata u nás dělají škody i na oplocených pozemcích, prostě plot prorazí, zničí. Opravuji ploty u dvou permanentně ničených zahrad,“ zlobí se místní obyvatelka Hana Kučerová. Škody na obecních pozemcích, včetně dětského hřiště, které je zničené, rozčilují i starostku Stráže nad Ohří, pod kterou Boč spadá. „Není to jen záležitost Boče, zlikvidovali i Stráž. Je to opakovaná věc, která několikrát za rok nabere na intenzitě. To chodí divočáci do vesnic i přes den, jedna paní je hlásila za dne i na zastávce,“ popisuje Jana Viková.

Obyvatelé obce žehrají na myslivce, kteří podle nich dost intenzivně neloví a divočáci jsou přemnožení. Přáli by si odlov přímo v obci. Větší aktivitu by chtěla i starostka, která opakovaně věc s nájemníkem honitby řešila. „Bohužel nemám pocit, že by to byla věc, která je nějak zajímá a trápí,“ konstatuje. Obec měla být také srozuměna s plánem lovu, podle něhož jsou počty dosud ulovených divočáků uspokojivé. „Papírově je tedy vše v pořádku a my moc šancí, jak se proti divočákům bránit nemáme. Škody ale musíme napravovat a hradíme to z obecního rozpočtu, proto vážně uvažujeme, že už je začneme na nájemníkovi vymáhat,“ dodává hlava obce.

Uhynulá černá zvěř

Obyvatelům Boče také „nadzvedly mandle“ tři uhynulé kusy černé zvěře, které ležely v minulých dnech poblíž dětského hřiště. „Válela se tam pět dnů, než se hajný po urgencích vydal je odklidit,“ popisuje Hana Kučerová. Objevily se také obavy, aby náhlý úhyn více kusů nebyl důsledkem afrického moru prasat. To se ale nepotvrdilo. Podle zjištění redakce byla prasata vyšetřena prohlížitelem zvěřiny, který jako důvod úhynu uvedl následky zranění po srážce s autem.

Divoká prasata dělají uprostřed obcí škody na nehonebních pozemcích. Stahují se sem ale ze sousední honitby, kterou spravuje Kolínská lesní společnost. Její jednatel odmítá, že by byla v honitbě prasata přemnožená. „Nejedná se o žádnou invazi. Problémem je, že v době pandemie se extrémně navýšil pohyb lidí v lesích a v Krušných horách.. Zvěř, která byla ve vyšších polohách zalezlá v houštích teď nemá klid a je vytlačována dolů,“ popisuje František Bálek. „To je problém, který vidíme během pandemie po celé republice,“ říká.

Divočákům se v zastavěných oblastech obecně daří dobře. Nacházejí tam dostatek potravy, přímo v Boči jsou v narytých muldách aktuálně vidět i větší množství spadaných jablek, na kterých hodují. Na nehonebních pozemcích, kam zastavěná území patří, se podle zákona nesmí lovit a myslivecké spolky k nim v podstatě nemají žádné povinnosti. A tam kde, „nepadne rána“ se prasata cítí v bezpečí.

František Bálek odmítá, že problém myslivci neřeší. „V honitbě lovíme intenzivně. O výjimku, na lov v zastavěné oblasti ale zájem nemáme. Lidé si možná představují, že si můžeme sednout na balkon a střílet jim do zahrad nebo k sousedům, ale to je nebezpečné a nikdo si to nedovolí,“ vysvětluje. Počty divočáků by měly v následujících týdnech klesnout. Začne sezóna naháněk, která skončí až v zimě.