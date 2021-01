Důvodem je zvýšení normativních nákladů na bydlení, ke kterému sáhlo ministerstvo práce a sociálních věcí. Tyto náklady jsou úředně stanovené částky, z nichž se vypočítává nárok na dávky na bydlení. A vliv mají i v oblasti exekucí.

Vypočítává se z nich totiž i nezabavitelná částka, která dlužníkům zůstává na živobytí ze mzdy. Ta se tak od začátku roku zvýšila zhruba o stovku na 7872 korun. Nezabavitelné minimum na manžela, manželku či dítě vzrostlo o necelých 34 korun na více než 2624 Kč.

Ochrana peněz

Změn od ledna mohlo být více. Například měl přibýt takzvaný chráněný účet. Ocitnout se v exekuci totiž s sebou nese velkou dávku stresu. Mimo jiné proto, že lidem sice ze zákona náleží již výše zmíněná nezabavitelná částka, ale když přijde na účet, okamžitě skončí u exekutorů. Ti totiž automaticky nepoznají, o jaké peníze jde.

„Stává se to téměř ve sto procentech případů. Účet máte zablokovaný a velmi těžko se k těm penězům dostáváte,“ uvedl Radek Hábl z Institutu prevence předlužení.

Poslanci proto v prosinci schválili existenci chráněného účtu. „Lidé, kteří jsou v exekuci, získají po jeho zřízení jistotu, že už nikdy nedojde k obstavení nezabavitelných částek,“ řekla poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD), jež návrh předložila spolu s poslancem Patrikem Nacherem (ANO).

Zásah Senátu

Podle novely občanského soudního řádu by chráněný účet musela banka založit na žádost dlužníka zdarma, bezplatné by mělo být také jeho vedení. Shromažďovaly by se na něm peníze, které exekuci nepodléhají a které jsou určeny na životní potřeby dlužníka a jeho rodiny.

To vše mohlo platit už od ledna. Jenže těsně před Vánocemi vrátil návrh poslancům Senát, podle nějž je zřízení účtu složité, a chce ho zjednodušit. Poslanci by měli o návrhu hlasovat už na začátku roku. Dlužníci se tak sice chráněného účtu dočkají, musejí si ale ještě pár měsíců počkat.

Dětské dluhy

Podobně si nějaký čas počkají i dětští dlužníci. Ve sněmovně je totiž novela občanského zákoníku, která mimo jiné ohraničuje jejich závazky jen do výše jmění nezletilého ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost.

Škodu, kterou způsobí dítě mladší 13 let, má podle novely hradit ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled. Dítě bude odpovědné, jen pokud škodu způsobí úmyslně a na hranici trestného činu, pokud to dovolí jeho majetkové poměry – například jestliže dítě zdědí rozsáhlé jmění.

