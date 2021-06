Na řadě radnic si tento koeficient, jenž určuje, kolik obce po svých obyvatelích požadují, zvýšili již v minulých letech. Někde tak učinili až nyní. Příkladem je třeba Slavkov u Brna. „Zvýšili jsme to poprvé, skok z koeficientu 1 na 2 je jediný v historii města,“ řekl Deníku starosta Slavkova Michal Boudný. „Důvodem bylo dofinancování stále se rozrůstajících služeb občanům, kam zahrnujeme svoz odpadů, zeleň nebo například zdravotnické služby,“ uvedl.

Žádné stížnosti na zvýšení daně ze strany obyvatel radnice nezaregistrovala. „Dali jsme to lidem najevo s dlouhým časovým předstihem, aby na to byli připraveni,“ konstatoval starosta.

Tamější majitel rodinného domu, který dosud platil 320 korun ročně, nově zaplatí šest stovek, za šedesátimetrový byt se místo dosavadních 230 korun nově zaplatí 576 korun. Radnice očekává, že takto ročně získá do městské pokladny navíc téměř šest milionů korun.

Obce tvrdí, že nechtějí daněmi své obyvatele zbytečně zatěžovat, přesto jim prý často nic jiného nezbývá. „Je to jediná daň, která zůstává obci či městu,“ řekla Deníku mluvčí Svazu měst a obcí Alexandra Kocková. „Nastavením její výše mohou obecní či městská zastupitelstva podporovat lokální ekonomiku,“ vysvětlila.

Platit ji musí stále více lidí

Suma vybraná na dani z nemovitosti roste, v roce 2015 poprvé překročila částku deseti miliard korun a loni činila 11,5 miliardy. Odborníci připomínají, že vzhledem k loňským rekordním prodejům bytů, domů, chat a chalup se povinnost platit tuto daň týká stále většího počtu lidí.

Daň z nemovitých věcí musí být zaplacena nejpozději 31. května. Povinnost hradit daň odpadá jen v případě, kdy je vypočtená částka nižší než 30 korun. Naopak pokud úřady lidem vyměří částku vyšší než 5000 korun, smějí si ji rozdělit do dvou splátek. „První polovina musí být uhrazena v květnovém termínu, druhá pak ve většině případů nejpozději do 30. listopadu,“ uvedl daňový poradce společnosti KODAP Vít Sedlák.

Pokud někdo do dneška složenku nedostane, měl by se obrátit na příslušný finanční úřad. Finanční správa poplatníkům doporučuje, aby daň platili bankovním převodem. Pohodlnou platbou z účtu se snižuje nebezpečí nákazy koronavirem. „Všechny důležité údaje, které je možné využít pro platbu daně z nemovitých věcí včetně QR kódu, jsou uvedeny na složence,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová. Složenky začali úředníci rozesílat na konci dubna, celkem by měly přijít do 3,3 milionu schránek.

Složenka již ale do schránky nepřijde lidem, kteří mají zřízenou datovou schránku. Právě do ní jim úředníci zašlou informace o tom, jak mají daň uhradit. Všichni, jichž se to týká, by měli daň zaplatit včas, jinak jim hrozí potíže. Podle Sedláka se dlužná částka od čtvrtého dne po splatnosti úročí roční sazbou 8,25 procenta. Kdo splatí daň v nízké výši v krátké době, nemusí se bát trestu za pozdní úhradu. Horší je to tam, kde je dluh vysoký. Nesplacení daně dokonce může vést až k exekuci dlužné částky z bankovního účtu nedbalého majitele nemovitosti.