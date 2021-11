Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška je v nemocnicích po víkendu většinou vyšší příjem pacientů, neboť lidé o víkendu často hospitalizaci odkládají, i když mají potíže. "Počet nově hospitalizovaných lidí na JIP za včerejšek (pondělí) to bylo 67 procent neočkovaných lidí," řekl Dušek Radiožurnálu. Podotkl, že na jednotkách intenzivní péče končí překvapivě i mladší ročníky, tedy lidé kolem 45 let.

Většinově se podle Duška nyní koronavirus šíří mezi neočkovanou dospělou populací. Ještě v září to bylo mezi mladými neočkovanými lidmi, teď už to tak není. "Vidíme nárůsty u dospělé populace 30 až 50 let a je to většinově u neočkovaných, kde samozřejmě to může být zkresleno tím, že očkovaní se testují méně často než neočkovaní," uvedl. Doplnil, že nově jsou nárůsty i v kategorii u lidí starších 65 let.

Počty případů podle Duška dál porostou, mohou překonat 9000. Připomněl, že v typických týdnech je nejvyšší nárůst v úterý a znovu zopakoval, že ale důležitější číslo je počet hospitalizovaných. Předpokládá, že celkový počet hospitalizovaných může velmi rychle narůst ke 3000 a počet lidí na jednotkách intenzivní péče se může zdvojnásobit.

Přestože počty nově nakažených rychle rostou, jsou stále nižší než loni touto dobou, kdy ve všedních dnech přibývalo mezi zhruba 11 a 15 tisíci případy denně. Hospitalizovaných bylo loni na začátku listopadu kolem 7500 a ve vážném stavu bylo přes 1100 pacientů s covidem.

V přepočtu na 100 tisíc obyvatel připadá nyní v Česku 352 potvrzených případů nákazy covidem za posledních sedm dní, což je o 31 více než předchozí den. Od začátku epidemie nového koronaviru loni v březnu se koronavirem prokazatelně infikovalo přes 1,77 milionu lidí.

Kromě množství nových případů nákazy koronavirem ale v poslední době opět stoupají po předchozím dlouhodobém poklesu i denní počty očkovaných proti covidu-19. V pondělí dostalo vakcínu 35.730 lidí, v mezitýdenním srovnání o zhruba 3800 víc, přitom před měsícem bylo očkováno kolem 12.800 lidí. Počet podaných dávek vakcín za celou dobu očkování, které v Česku začalo loni v prosinci, dosahuje téměř 12,289 milionu. Plně očkováno je přibližně 6,095 milionu lidí.

V souvislosti se zhoršováním epidemie vláda zpřísňuje protiepidemická opatření. V pondělí rozhodla, že příští týden se povinné testování ve školách rozšíří o dalších 23 okresů včetně Prahy, celkem se tak žáci a studenti budou testovat v 31 okresech. Od pondělí také platí přísnější opatření, hospodští a restauratéři musí kontrolovat doklady o bezinfekčnosti hostů, zkrátila se doba platnosti testů a také se výrazně omezil okruh lidí s nárokem na bezplatný preventivní test na covid. Dnes jedná Centrální řídící tým, hlavní hygienička Pavla Svrčinová by na něm mohla podat návrh, aby k prokazování bezinfekčnosti už nestačil antigenní test na covid, ale pouze PCR test.