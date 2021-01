Zatím se očkují hlavně zdravotníci a senioři v nemocnicích nebo domovech důchodců, sám Prymula má jako lékař vakcínu dostat 7. ledna. Nežádoucí účinky vakcíny nahlásilo zatím sedm lidí, uvedla ČT s odkazem na informace Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

K vývoji epidemie Prymula uvedl, že očekává další nárůst nových případů do 15. ledna, potom budou počty kulminovat. Minulý týden byl dosažen zatím nejvyšší počet denních pozitivně testovaných téměř 17 tisíc . Počty v druhé polovině prosince výrazně ovlivnily vánoční svátky, kdy se méně testovalo. V neděli bylo pozitivních 6220 lidí, což je v tento víkendový den nejvíc od 1. listopadu.

"Počkejme si na ostrá data z následujících dvou dní. Čekám na úterý a středu," uvedl. Dá se podle něj očekávat, že počty by mohly dosáhnout v pracovní den i 20 tisíc pozitivních případů. Zátěž nemocnic by podle něj měla být dokonce vyšší než v poslední vlně na přelomu října a listopadu.

Podle Prymuly nyní platná opatření proti šíření nákazy nemusí stačit, řekl v televizi CNN Prima News. Pokud by se situace nezlepšila, musí začít masivní testování a rychlé vychytávání pozitivních jedinců, což se nyní ne úplně daří, řekl s poukazem na vysoký podíl pozitivních mezi testovanými. "Situace bude složitá minimálně do března," předpověděl. O letních prázdninách očekává Prymula podobný režim jako loni a do normálu by se podle něj život mohl vrátit po září.

Nežádoucí účinky vakcíny

Premiér Andrej Babiš (ANO) o víkendu uvedl, že lidé nad 80 let se budou moci k očkování registrovat od poloviny ledna, ostatní lidé pak od února. Přesný termín dostanou až později, systém je vyhodnotí podle věku nebo zdravotního stavu. Všeobecná zdravotní pojišťovna dnes uvedla, že nejdříve v březnu se bude očkovat u praktických lékařů.

V dubnu, květnu a červnu bude mít ČR podle Prymuly dva miliony dávek měsíčně. "Bude to zhruba 80 tisíc dávek denně. Nejde potom spoléhat jenom na nemocnice nebo praktické lékaře," uvedl bývalý ministr. V dubnu se podle něj také zřejmě nejdříve budou očkovat lidé, kteří nejsou v rizikových skupinách.

Mezi nežádoucími účinky vakcíny, které byly nahlášeny Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, byla bolest hlavy, svalů a kloubů, zimnice nebo bolestivost v místě vpichu. Podle odborníků jsou to očekávatelné reakce, které obvykle zmizí do několika hodin, uvedla ČT. "SÚKL nezaznamenal žádná hlášení na stavy, které by ohrožovaly život. Dvě z těch reakcí by se daly vyhodnotit, že byly jako celkové alergické. Ale obě ty osoby v řádech hodiny, dvou byly v pořádku a odešly domů," řekla televizi ředitelka SÚKL Irena Storová.

Očkování dvěma dávkami

Každý očkovaný potřebuje u většiny vyvíjených vakcín dvě dávky. V zahraničí se diskutuje o tom, zda není lepší co nejvíce lidí očkovat jednou dávku a chránit je alespoň částečně, než chránit méně lidí na více než 90 procent. Podle Prymuly je to věc k diskusi, kterou si dovede představit. Odmítá ale očkování lidí dvěma dávkami různých vakcín.

Ministerstvo zdravotnictví před koncem roku povolilo získávat z jedné lahvičky vakcíny od firem Pfizer a BioNTech, která je prozatím jediná v EU schválená, až šest místo dosavadních pěti dávek. Látky je v ní dost, výrobce ale počítal se ztrátami při aplikaci. Díky tomu se bude v ČR aplikovat z objednaných dodávek více vakcín.

Dosud jich dorazilo asi 32 600, další se očekávají ve čtvrtek a pak každý týden. Po rozmrazení vakcíny je třeba pět či šest dávek z lahvičky rychle spotřebovat. "Umím si představit, že budou ve velkých očkovacích centrech čekat \'dobrovolníci\' na očkování," dodal Prymula. Tito lidé budou podle jeho návrhu čekat na telefonu pro případ, že by třeba někdo objednaný na vakcinaci nepřišel a látka by zbyla.