Ministr Adam Vojtěch (za ANO) na twitteru uvedl, že do testování je zapojeno už 40 laboratoří, které provedly přes 9400 testů. Oproti údajům z dnešního rána počet nakažených stoupl o 122 na celkem 694. Vyléčení zůstávají tři lidé. Několik pacientů s nemocí COVID-19 je ve velmi vážném stavu.

Na infekční klinice pražské Nemocnice Na Bulovce leží čtyři lidé na jednotce intenzivní péče se zavedenou plicní ventilací, dalších devět nakažených pacientů je na standardních lůžkách. Prvního pacienta s nemocí COVID-19 ve velmi vážném stavu přijala Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Devětapadesátiletý muž je napojen na plicní ventilátor. „Stále platí tři vyléčení pacienti," napsal ministr Vojtěch na svém twitteru.

Nová čísla ke koronaviru. V ČR je v tuto chvíli 572 pozitivních pacientů. Stále platí 3 vyléčení. Za včerejšek jsme vyšetřili 1738 osob, celkem 9402. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 19, 2020

Nejvíce pacientů s nemocí COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, je v hlavním městě. Pražská hygienická stanice evidovala dnes vpodvečer 223 potvrzených případů. Za dnešek jejich počet stoupl o 42.

Ministr vnitra Jan Hamáček ve čtvrtek také uvedl, že fámy o uzavření Prahy jsou nesmysl. Reagoval tak na telefonáty, které mu prý celé dopoledne přicházejí.

Celé dopoledne mi zvoní telefony s tím, že prý se chystáme uzavřít Prahu. Je to NESMYSL! Nevěřte fámám!#SpolečneToZvladneme — Jan Hamáček (@jhamacek) March 19, 2020

Ve čtvrtek rovněž zasedá Krizový štáb ministerstva vnitra, jehož členové přišli v červených svetrech inspirovaných oděvem právě šéfa resortu Jana Hamáčka.

Tohle není jen "červená výzva", ale krizový štáb @vnitro. Když říkáme, že jsme v tom společně, myslíme to vážně. ? Nepřetržitě vyhodnocujeme situaci, zajišťujeme ochranné pomůcky a děláme krizová rozhodnutí. Jsme tu pro vás. #cervenavyzva #tensvetrsinesvlikej pic.twitter.com/m8zZb6Cvtx — Ministerstvo vnitra (@vnitro) March 19, 2020

Již ve středu odpoledne vláda rozhodla o zákazu vycházení bez roušky nebo jiné ochrany obličeje. „Situace je vážná, je potřeba to brát vážně, ale myslíme si, že to zvládneme," uvedl premiér Andrej Babiš. „Vláda přijala řadu rozhodnutí. Nejdůležitější je povinnost nosit jakoukoliv ochranu úst a nosu na veřejnosti,“ potvrdil Babiš.

Roušek, respirátorů nebo ústenek je však v Česku nadále nedostatek, chybějí i nemocnicím nebo domovům pro seniory. Zástupci vlády v minulosti uváděli, že zakrývání nosu a úst na veřejnosti může být povinné až tehdy, když bude ochranných pomůcek dost.

Z Kyjeva dnes vyletěl obří letoun Ruslan do Číny pro 106 tun roušek, respirátorů a testů na koronavirus nového typu, které dopraví do Česka. Už dříve do Číny odletělo z Česka pro zdravotnický materiál první letadlo Smartwings.

Lidé si šijí roušky

Lidé si mezitím roušky šijí svépomocí, k jejich výrobě nově přistoupily některé firmy. Policie plánuje dodržování zákazu kontrolovat podobně jako nařízené karantény pro možné nakažené. Za neuposlechnutí výzvy hrozí až desetitisícová pokuta.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) dodávky ochranných prostředků postupně přicházejí, a to výhradně z Číny. "V Evropě nejsou výrobci, kteří by nám mohli dodat tolik roušek a respirátorů," řekl ve středu pro Českou televizi.

Vláda zároveň zakázala všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase od 10:00 do 12:00 s výjimkou osob starších 65 let a majitelů, provozovatelů nebo zaměstnanců prodejny. Toto opatření má seniory chránit před koronavirem. "Jsou nejvíce ohroženi," zdůraznil Babiš a upozornil, že senioři budou mít vymezený čas i v prodejnách drogerie a v lékárnách.

Omezení platným od dnešního dne je také zákaz pro lázeňská zařízení přijímat do péče nové klienty. Kvůli šíření koronaviru byl minulý čtvrtek pro celé území státu vyhlášen nouzový stav, výrazná omezení platí pro volný pohyb lidí i většinu aktivit.

Počty rostou po desítkách

Údaje o počtu nakažených během středy stoupaly o desítky z ranních 464 na večerních 522. Podle aktuálních údajů bylo v Česku k půlnoci z úterý na středu 450 případů, ze středy na dnešek 560 případů. Dnes ráno v 09:00, kdy byla čísla zveřejněna, bylo případů už 572.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula uvedl, že epidemie koronaviru v Česku bude narůstat ještě zhruba měsíc, a to za předpokladu, že všichni lidé budou dodržovat pokyny vlády a lékařů. V opačném případě může trvat ještě déle.

V zahraničí se nakazilo 44 procent pacientů, zbytek v Česku. Ze zahraničí si lidé nákazu "přivezli" zejména z Itálie, pak z Rakouska, Německa a USA. V Česku se nákaza koronavirem poprvé prokázala 1. března. Kvůli šíření koronaviru platí v zemi nouzový stav, výrazné omezení volného pohybu lidí i většiny aktivit.

Vláda dnes bude jednat o dalších možných opatřeních proti šíření koronaviru. Ministři by se také měli zabývat návrhy na podporu firem, jejich zaměstnanců a živnostníků ohrožených dopady koronavirové krize. Ve hře je kurzarbeit, tedy přispívání státu firmám na mzdy zaměstnanců, nebo dočasné odpuštění sociálních odvodů živnostníkům.