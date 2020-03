"Někdo šíří po facebooku nepravdivou zprávu, že budeme zavírat obchody. Není to pravda, nic takového jsme neřekli a neplánujeme. Mrzí mě, že se někteří lidi takhle chovají. A další nepravdivá informace, kterou někdo šíří, je, že má být zítra (v pátek) vyhlášena karanténa Prahy. Není to pravda," napsal předseda vlády v noci na twitteru a facebooku.

Babišova vláda se dopoledne kvůli aktuální situaci kolem šíření nemoci sejde na mimořádném zasedání a podle všeho přijme další restriktivní opatření. Během středy v České republice výrazně stoupl počet nakažených lidí. Od předchozího dne hygienici zaznamenali 31 nových případů, což byl dosud nejvyšší denní nárůst.

Celkem bylo večer v Česku 94 lidí prokazatelně nakažených novým typem koronaviru, z toho dva jsou podle ministerstva zdravotnictví v poměrně vážném stavu.

V Česku už platí zákaz konání všech akcí, při nichž by se na jednom místě mohlo shromáždit více než 100 lidí. Do odvolání jsou také zavřeny základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula v České televizi řekl, že pokud by šíření viru nadále pokračovalo rychlým tempem, je namístě uvažovat o omezení pohybu lidí ve veřejném prostoru.

Ministr vnitra a místopředseda vlády Jan Hamáček (ČSSD) rozhodne o znovuzavedení kontrol na německých a rakouských hranicích. Bude zakázáno přecházet hranice jinde než na 11 hraničních přechodech. Po vládě chce, aby vyhlásila nouzový stav.

V karanténě jsou kvůli koronaviru i dva čeští senátoři, kteří navštívili Itálii, uvedla vedoucí Kanceláře Senátu Jana Vohralíková. Podle České televize jsou těmito senátory Tomáš Goláň (Senátor 21) a Šárka Jelínková, nakažení koronavirem u nich testy neprokázaly.

"Vláda by měla rozhodnout o vyhlášení nouzového stavu. Rozhodnu o zavedení kontrol na německých a rakouských hranicích," napsal Hamáček na twitteru před mimořádným jednáním vlády k situaci kolem šíření nového typu koronaviru. Kontroly se na hranici pravděpodobně vrátí od páteční půlnoci. Policisté budou rovněž kontrolovat, zda lidé dodržují karanténu.

„Veškerá místa, kde se lidé potkávají, jsou riziková. Ta situace se nevyvíjí úplně dobře, takže budeme muset přijmout další opatření,” nechal se před jednáním vlády slyšet i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Na stole jsou podle něj veškeré varianty. Je třeba jednat rychle a razantně.

V Česku je stále 94 případů

V Česku zůstává k dnešnímu ránu 94 potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru, během noci počet infikovaných nestoupl. Vyplývá to z aktuálních informací ministerstva zdravotnictví a vyjádření ministra Adama Vojtěcha (za ANO) na twitteru. Testy absolvovalo 1816 lidí. O aktuální situaci kolem onemocnění bude ráno na mimořádném zasedání jednat vláda, zřejmě přijme další opatření proti šíření nákazy.

"Celkem jsme již vyšetřili 1816 osob. K dnešnímu ránu stále platí 94 pozitivních pacientů," uvedl Vojtěch. Ve středu řekl, že stav dvou pacientů je vážnější. Jeden z těchto pacientů byl na jednotce intenzivní péče v pražské Nemocnici na Bulovce. Druhou pacientkou s obtížnějším průběhem nemoci je seniorka hospitalizovaná v Brně.

Nákaza novým typem koronaviru se potvrdila už ve všech 14 krajích. K dnešnímu ránu bylo v Česku 94 potvrzených případů, nejvíc v Praze - 48. Následuje Ústecký kraj, který má zatím 16 pacientů, a Středočeský kraj s 11 infikovanými. Přehled případů po jednotlivých regionech zveřejnil ráno na twitteru premiér Andrej Babiš (ANO).

V Olomouckém a Královéhradeckém kraji jsou zatím čtyři lidé s koronavirem, ve Zlínském tři. Po jednom případu mají momentálně Pardubický, Plzeňský, Jihomoravský, Liberecký, Jihočeský, Karlovarský, Moravskoslezský kraj a Vysočina.