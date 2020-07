„Spotřebitelské ceny se sice nebudou snižovat, ale určitě lze počítat s tím, že se jejich růst bude zpomalovat,“ uvedl. Přesto ceny některého zboží a služeb zřejmě porostou více, bude to ale nejspíš i jinými vlivy než koronavirem.

Kde jdou ceny nahoru

Ovoce – V minulých měsících výrazně rostla třeba cena kiwi nebo pomerančů. Podle statistiků také cena kilogramu citrónů poskočila z lednových 46,23 koruny na 77,30 koruny v květnu. Cena ovoce, zejména dováženého, zřejmě dlouhodobě poroste kvůli nedostatku pracovníků a rostoucím nákladům na investice do sadů. „Ve větší míře se budou promítat do cen ovoce, to kvalitní bude ještě dražší,“ řekl Deníku předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.

Zelenina – Český statistický úřad uvedl, že zatímco v lednu stál kilogram papriky 65,12 koruny, v květnu to bylo již 91,89 koruny. Také nebývale vysoké ceny květáku či brokolice zřejmě zůstanou. Jsou dány nedostatkem vypěstované zeleniny v zemích na jihu Evropy, podle nichž se vzhledem k jejich významu pro evropský trh určují ceny i v Česku. Domácí pěstitelé již prodávají své rané brambory, jejich cena proto oproti minulým měsícům klesla. Pokud bude na západě Evropy špatná sklizeň, počátkem příštího roku mohou opět silně zdražit.

Nájemné – V květnu podle statistiků vzrostly ceny nájemného oproti stejnému měsíci předchozího roku téměř o čtyři procenta. Místy naopak nájmy výrazně klesají, odborníci přesto očekávají další růst nájemného. „Za nájemní bydlení budeme muset dávat více z rozpočtu domácností než doposud, především s ohledem na ochlazení ekonomického růstu,“ uvedl Hendrik Meyer ze společnosti Bezrealitky.

Cigarety – Kvůli zvýšení spotřební daně v příštím roce krabička, která nyní vyjde na 101 korun, zdraží na 105 korun. Další zdražení přijdou v následujících dvou letech. „Politici to zdůvodňují zdravotními riziky kouření a snahou odnaučit Čechy tomuto zlozvyku,“ říká ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

Co by mohlo zlevnit

Pohonné hmoty – Očekávaná druhá vlna onemocnění covid-19 by mohla nadále brzdit možnosti cestování po světě. Přitom letecká doprava je pro poptávku po ropě klíčová. Cena ropy proto v minulých dnech klesla. „V případě, že tady koronavirus bude přetrvávat delší dobu a hospodářské oživení bude pomalejší, tak se dá očekávat, že se ceny pohonných hmot udrží na nižších úrovních,“ říká analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Nemovitosti – Analytici očekávají, že kvůli zpomalení ekonomiky o ně bude nižší zájem, a proto by jejich cena mohla klesnout. „Mohou to být, byť méně pravděpodobně, i desítky procent,“ očekává Lukáš Kovanda

Hypotéky – Zřejmě zlevní kvůli poklesu úrokových sazeb. Česká národní banka již uvolnila dosavadní tvrdé podmínky pro poskytování hypoték. „Činí tak také proto, že koronakrize představuje faktor, který tlumí nemovitostní trh. Proto už není třeba, aby jej navíc v dosavadní míře svými regulacemi tlumila právě sama ČNB,“ míní Lukáš Kovanda.

Elektřina a plyn – Jejich ceny by před příští topnou sezonou podle odborníků mohly zlevnit. Již nyní totiž klesají ceny energií na velkoobchodních burzách, což se ale do cen pro domácnosti promítá postupně. „Nové ceníky se začnou pravděpodobně častěji objevovat na začátku další topné sezony,“ řekl ČTK analytik společnosti ENA Jiří Gavor. Zlevnění u plynu by podle něj mohlo být až kolem deseti procent, u elektřiny asi pět procent.