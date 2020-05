Příznivý epidemiologický vývoj umožnil dřívější otevírání škol pro vybrané skupiny žáků a studentů. Přesto až do konce školního roku bude převažovat domácí výuka na dálku. Kromě žáků 9. tříd totiž budou dveře tříd pro školáky z druhého stupně pravděpodobně zavřené.

Přijímací zkoušky. | Foto: Shutterstock

Postupně se otevírají mateřské školy a vysokoškoláci mohou za přesně daných podmínek do laboratoří, knihoven a učeben již od 27. dubna. Návrat školáků do lavic je dobrovolný. Pokud se rodiče rozhodnou pro kontaktní výuku, musejí se děti prokázat čestným prohlášením, že nepatří do rizikové skupiny.