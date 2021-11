Kvůli chladnému jaru se letos opozdila sklizeň brambor. Neurodilo se jich ani tolik co loni. Pěstitelé tak za letošek sklidili asi 815 tisíc tun brambor, o 35 tisíc tun méně než v minulém roce. Pro pokrytí tuzemské spotřeby proto bude třeba dovézt na 150 tisíc tun brambor. Zákazníci si za ně ale zřejmě budou muset připlatit.

Sklizeň brambor. Ilustrační foto | Foto: Deník/Michal Bílek

Trend zvyšující se ceny potravin je podle agrárního analytika Petra Havla neodvratný. „Spotřebitelé se na to budou muset připravit, a to nejen u brambor,“ řekl Deníku Havel. Pěstitelé si totiž podle něj do ceny musí promítnout rostoucí náklady na produkci – od vyšší ceny pracovní síly přes rostoucí ceny energií a pohonných hmot k stále nákladnějšímu hospodaření šetrnému k přírodě. „Důležité je, aby pěstitelé brambor za svou produkci dostali odpovídající cenu,“ prohlásil Havel.