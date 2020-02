V ČR bylo dosud na koronavirus testováno 86 lidí a všechny vzorky byly negativní. Nemocnice v Česku jsou podle Vojtěcha na pacienty s vysoce nakažlivou chorobou připravené. "Já si myslím, že nemocnice jsou na to cvičeny, my jsme o tom i dneska diskutovali," uvedl ministr. Zdravotníci podle něj vědí, jak mají v případě pacienta s vysoce nakažlivou chorobou postupovat a kam se mají obrátit.

"V tomto směru jsme připraveni, já bych nechtěl vyvolávat nějakou paniku. To riziko tady beze sporu existuje a je nutné, abychom byli koordinováni," uvedl Vojtěch. Připomněl, že již svolal Ústřední epidemiologickou komisi, kde jsou i zástupci dalších rezortů. "Data sledujeme, komunikujeme s ostatními státy Evropy i s Italy, jak se to vyvíjí," uvedl.

Online reportáž Koronavirus 28.02. 14:44 Základní škola v Černošicích vyzvala rodiče, aby děti nechali doma, pokud se vrátili z ohrožených oblastí. "Vážení rodiče, vzhledem k šířícímu se koronaviru apelujeme na vaši zodpovědnost vůči ostatním a v případě, že se rozhodnete vycestovat do ohrožených oblastí, nechte dítě po příjezdu doma ve 14 denní karanténě," napsala na facebooku. 28.02. 14:10 Pořadatelé olympijských her v Tokiu nemají náhradní plán kvůli epidemii koronaviru, která zasáhla i hostitelskou zemi. Uvedl to Kacura Enjo, zástupce ředitele pro přípravu olympijských her. Prezident MOV Thomas Bach ujistil, že se počítá se zahájením her 24. července. 28.02. 13:26 Prefektura Hokkaidó na stejnojmenném severním ostrově Japonska vyhlásila kvůli šíření nového typu koronaviru stav nouze a požádala obyvatele, aby o víkendu nevycházeli ven. Vir, který způsobuje onemocnění COVID-19, byl v prefektuře prokázán u nejméně 66 lidí. 28.02. 13:35 Česká fotbalová reprezentace se bude na letní evropský šampionát připravovat na začátku června na kempu v Jižním Tyrolsku na severu Itálie, která je z evropských zemí nejvíce zasažena novým typem koronaviru. Vedení národního týmu situaci bedlivě sleduje a v případě potřeby je připraveno zareagovat. Celá on-line reportáž ZDE

"Zatím se zdá, že to je spíše nějaký jasně definovaný klastr, oblast, která je uzavřená, a ta epidemie se výrazně nešíří. Ale musíme být připraveni na to, pokud by se nějaký případ u nás objevil," dodal v souvislosti se situací v Itálii, kde v posledních dnech zaznamenali vysoký nárůst počtu nakažených koronavirem.

Nejtěžší je podle ministra zmonitorovat pohyb nakaženého pacienta a zjistit, s kým se dostal do kontaktu. Poukázal na to, že v Itálii nyní zdravotníci hledají prvního infikovaného, jehož prostřednictvím se virus rozšířil. Věří, že by se takové pátrání zvládlo i v českých podmínkách.