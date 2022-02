Neuvěřitelný dříč, týmový hráč, fajn holka. Tak na Denisu Křížovou vzpomíná Miloslav Barták, který stál u jejích začátků jako vedoucí mužstva žáků v Pelhřimově. „Denisa je živel, to se jen tak nevidí a nejde na ni zapomenout,“ usmívá se Barták. „Pořád ji sleduji. V zahraničí, kam odešla v patnácti letech, se naučila spoustu fíglů a v ženském hokeji fakt exceluje. Je vysloveně týmový hráč, když má kolem sebe partu, tak září,“ říká vedoucí mužstva.

Na brusle se Denisa Křížová poprvé postavila ve třech letech. Sport ji vždycky bavil, vyzkoušela fotbal, atletiku, plavání, kolo, ale nejvíc jí učaroval hokej. Od ostatních dětí se podle Bartáka odlišovala svojí pílí a cílevědomostí. „Už jako dítě měla touhu dostat se na olympiádu a já jsem šťastný, že se jí to podařilo,“ dodává Barták.

V hokeji šlo Denise všechno. Barták vzpomíná na zápas v italském Bolzanu, kde Denisa „zaskočila“ za náhle onemocnělého brankáře a díky ní mužstvo zvítězilo. „Kolik jí bylo? Myslím dvanáct, byla v šesté třídě,“ směje se Miloslav Barták. Vždycky zapadla mezi kluky a neměla žádný problém, kamarádila se všemi. „Byla tvrdá, dost od kluků u mantinelu zkusila. V sobotu odehrála zápas s kluky, v neděli jela do Prahy na zápas s holkami. Rvala se jak lvice. Málokdo si vydrží jít tak tvrdě za svým,“ pokyvuje hlavou Barták.

A že to Denise jde s hokejkou i bez bruslí dokládá titul Mistryně světa v hokejbalu z roku 2017, kde byla vyhlášena jako nejlepší útočník.

Samozřejmě za úspěšnou hokejistkou stojí velká podpora rodičů a také školy, kde měla kvůli zápasům individuální plán. „Její sportovní geny byly jasné už na základní škole,“ vzpomíná Vítězslav Skolek, ředitel základní školy. Tělesnou výchovu absolvovala Denisa s kluky a vyčnívala i mezi nimi. „Jako jediná holka hrála fotbal v týmu žáků a dodnes drží školní rekord v běhu na dlouhou trať,“ říká ředitel Skolek.

A jak říká starosta města Milan Kunst, celá Horní Cerekev je na Denisu pyšná. „Samozřejmě moc držíme palce všem našim sportovcům, ale nejvíce fandíme ženskému hokeji. Je to velká čest, že má naše malé město zastoupení na olympiádě v Pekingu,“ říká starosta Kunst. „Je to opravdu velký úspěch, kdy se holka z našeho rybníka dostala až do Pekingu,“ dodává starosta.

Marcela Průchová