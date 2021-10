Případ se stal v prosinci loňského roku v Jihlavě. Podle obžaloby má brutální napadení na svědomí čtyřiatřicetiletý Roman Vachutka. Oběti jsou podle obžaloby dvě, bývalá přítelkyně obžalovaného a její nový přítel. „Samotnému pokusu o vraždu předcházely další závažné trestné činy. Znásilnění, vydírání, nebezpečné vyhrožování či poškozování cizí věci. Obžalovanému v případě uznání viny hrozí trest od dvanácti do dvaceti let,“ konstatoval státní zástupce Jiří Morava.

Krvavý incident na chodbě jednoho z domů se v Jihlavě odehrál 17. prosince kolem desáté večer. Vachutka podle obžaloby přišel do domu vyzbrojen nožem, maskován kuklou, rukavicemi a baterkou. Když se sok vracel domů, Vachutka se na něj vrhl se slovy: „Jsem ti říkal, že tě zabiju.“ Loveckým nožem ho bodl do třísla a zad. V dokončení jeho vražedného záměru mu zabránila aktivní obrana poškozeného a svědek, který kvůli hluku vyšel z bytu na chodbu a Vachutkovi vypáčil nůž z ruky. Teprve poté obžalovaný z místa odešel. Napadený se musel podrobit okamžitému chirurgickému zákroku. Bez toho by podle obžaloby vykrvácel.

Vachutka připustil, že k útoku došlo, ale údajně jednal v sebeobraně a nechtěl poškozeného zabít. Vražednému útoku ale předcházelo několik incidentů během celého loňského roku. V srpnu si v Jihlavě počkal až pojede jeho přítelkyně po kruhovém objezdu a s půlmetrovou železnou tyčí u auta za jízdy rozmlátil přední sklo. V autě tou dobou seděla bývalá přítelkyně, její současný přítel a dvě děti. Vachutka incident nepopřel. Soud by to mohl posoudit i jako vydírání se zbraní.

Dceru zabila elektřina

Od loňského června do srpna pak Vachutka opakovaně, a i několikrát denně telefonoval bývalé přítelkyni a vyhrožoval ji, že jejího nového přítele zabije. Mimo jiné ji řekl: „Nezaslouží si nic jinýho, než aby zdechnul ještě horší, daleko horší smrtí než jeho dcera, má jít za ní, ať shoří v pekle…“ U soudu zaznělo, že dcera poškozeného zemřela ještě jako nezletilá při výboji elektrického proudu.

Prvním bodem obžaloby je pak Vachutka obžalován z toho, že bývalou přítelkyni nejméně devětkrát znásilnil, a to od léta 2018 do ledna 2020. Znásilnit se ji měl pokusit ještě v červnu, ale žena se tehdy ubránila kopáním nohama.

Hlavní líčení bude pokračovat 27. října. Zaznít by měly závěrečné řeči. Zda padne i rozsudek, není zatím jasné.