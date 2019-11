Nové Město na Moravě – Neznámý pachatel ukradl z garáže v ulici Mírová čtyři disky na auto s letními pneumatikami. Případ vyšetřují policisté z obvodního oddělení v Novém Městě na Moravě.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Sejkora

„K vloupání do garáže došlo v době od odpoledních hodin čtvrtka 21. listopadu do jedenácté hodiny dopoledne neděle 24. listopadu. Dosud neznámý pachatel vnikl do vnitřních prostorů garáže, odkud odcizil čtyři disky na auto včetně letních pneumatik. Majiteli tak vznikla škoda kolem dvaceti tisíc korun,“ vyčíslila škodu policejní mluvčí Stanislava Miláčková.